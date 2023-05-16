Фото: соцсети, Всеволод Князев, председатель Верховного суда Украины
Председатель Верховного суда Украины Всеволод Князев задержан силовиками при получении взятки. Об этом сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Согласно его данным, силовикам удалось зафиксировать получение Князевым взятки в размере порядка $ 3 млн, передаёт eadaily.com
В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) сообщили, что сотрудники ведомства, а также Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) «разоблачили масштабную коррупцию в Верховном суде, а именно схему получения неправомерной выгоды руководством и судьями Верховного суда». При этом о задержании председателя Верховного суда не сообщается.
Князев возглавляет Верховный суд Украины с декабря 2021 года.