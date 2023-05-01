Молдавское направление товаропотоков с некоторых пор стало единственно возможным для приднестровских участников внешнеэкономической деятельности, поэтому переоснащению таможенных пунктов пропуска на данном сегменте границы государство уделяет повышенное внимание.
В соответствии с поручениями Президента ПМР ряд объектов вошёл в смету расходов Фонда капитальных вложений на 2023 год, среди них ТПП «Бендеры (Кишинев)», «Бендеры (Каушаны)», «Бычок», «Дубоссарский мост», «Вадул-луй-Водэ», «Мост Рыбница». По каждому из них ведутся проектные работы, определяются сметные расчёты и подрядные организации. Соответствующие работы необходимо выполнить до конца текущего года, сообщает пресс-служба ГТК ПМР.
Реконструкции будет подвержена зона таможенного контроля ТПП «Бендеры (Кишинев)». Ещё в прошлом году ГТК во взаимодействии с Бендерской госадминистрацией решил ряд задач по увеличению пропускной способности данного ТПП. Была обустроена дополнительная автостоянка, установлен специализированный бокс для досмотра перемещаемых товаров, который оснастили досмотровыми столами, стеллажами, весовым оборудованием. Планы этого года по переоборудованию погранперехода связаны с уменьшением ширины «островка безопасности» и демонтажем вагоно-домика, расположенного там. Это позволит на линии «экспорт» сформировать две полосы для движения транспорта.
Бендерской госадминистрацией разработан проект по организации дополнительной стоянки для грузового автотранспорта со стороны линии «импорт». Таможенным ведомством готовится инфраструктура с целью уменьшения времени таможенного оформления грузов. Так, ГУПу «Таможенный брокер» выделен дополнительный участок земли, где будет возведен модуль для работы специалистов по таможенному оформлению. Прежний вернут таможенным органам. В нём разместятся сотрудники Бендерской таможни, количество которых (учитывая загруженность ТПП) было увеличено еще в прошлом году, но размещение их и обеспечение рабочими компьютеризированными местами оставалось проблематичным.
Решается вопрос усиления наружного освещения как на ТПП «Бендеры (Кишинев)», так на ТПП «Глиное» и «Дубоссарский мост». На ТПП «Бендеры (Каушаны)» подключение трехфазного генератора уже произведено.
В планах ГТК - строительство навеса на ТПП «Мост Рыбница» и «Дубоссарский мост», досмотрового бокса на ТПП «Бендеры (Каушаны)», общественных туалетов на ТПП «Бендеры (Кишинев)», «Бендеры (Каушаны)», «Мост Рыбница». Начат этап предпроектных работ по расширению ТПП «Вадул-луй-Водэ».
Совершенствование таможенной инфраструктуры на пунктах пропуска – важная составляющая беспрепятственного прохождения грузов, упрощения таможенных формальностей и создания условий для граждан, перемещающихся через границу, сообщает пресс-служба ГТК ПМР.