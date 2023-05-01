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От укуса животными в апреле пострадали 145 приднестровцев

От укуса животными в апреле пострадали 145 приднестровцев
фото из открытых источников

В апреле от контакта с животными пострадало 145 человек, из них - 43 ребенка. Об этом сообщается на сайте Минздрава со ссылкой на Республиканский центр гигиены и эпидемиологии.

Пострадали от укусов или контакта с животными:

– с диагнозом бешенство – 4 человека, из них 1 ребенок;
– с подозрением на бешенство – 4 человека, из них 1 ребенок;
– бездомными животными – 90 человек, из них 27 – дети;
– с животными, имеющими владельцев – 47 человек, из них 14 – дети.

Начали профилактическое лечение 136 человек.

Как оказывается антирабическая помощь тем, кто стал жертвой контакта или укусов от животных

Сначала пациенту проводят местную обработку ран (укусов, царапин, ссадин) и мест ослюнений. Второй шаг: лечебно-профилактическая иммунизация, т.е. введение антирабической вакцины.

Специалисты напоминают: укусы и царапины животных могут привести к развитию серьёзных заболеваний (например, бешенство). Этот вирус распространен у диких лис, волков, мышей, крыс, белок, хорьков, летучих мышей. Они контактируют с бродячими собаками, которые могут передать вирус бешенства домашним питомцам и человеку. Еще одна опасность – нагноение раны, ведь во рту как дикого, так и домашнего животного обитает множество микробов. В связи с этим, после любого болезненного взаимодействия с представителями фауны необходимо обращаться за медицинской помощью.
  • Сегодня, 07:33
  • DTV
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