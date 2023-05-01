Народное собрание Гагаузской автономии (НСГ - парламент Гагаузии) Молдовы утвердило результаты выборов башкана (главы автономии), победу в которых одержала Евгения Гуцул.
Такое решение депутаты парламента автономии единогласно приняли 16 мая вечером, передаёт interfax.ru
Депутаты гагаузского парламента собрались вечером на экстренное заседание после того, как Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии провел обыски в Центризбиркоме Гагаузии в связи с "незаконным финансированием избирательной кампании". Были изъяты документы и избирательные списки.
Это случилось сразу после того, как Центральная избирательная комиссия Гагаузии утвердила результаты выборов башкана. По итогам состоявшегося в воскресенье второго тура выборов башканом избрана кандидат от партии "Шор" Евгения Гуцул.
Депутаты НСГ также проголосовали за то, чтобы организовать съезд депутатов всех уровней Гагаузии 27 мая. Они намерены обсудить ситуацию в автономии и взаимоотношения с центром.
Председатель Народного собрания Гагаузии (НСГ) Дмитрий Константинов заявил, что повторные выборы в автономии проводиться не будут и избранная на должность башкана Евгения Гуцул будет выполнять свои обязанности, сообщает point.md
Заявления прозвучали после завершения внеочередного заседания НСК, в ходе которого гагаузские народные избранники поддержали решение ЦИК Гагаузии относительно прошедших в минувшее воскресенье выборов башкана.
"Это, наверное, крик души. Вы видели, что все депутаты единогласно приняли решение. Потому что так больше терпеть народ не может. Я думаю, это должно вразумить и руководство: они должны начинать понимать, что воля народа должна быть на первом месте. Мы сами - многие - недовольны выборами, но идти против народа - это плюнуть им в лицо", - сказал Константинов.
По его словам, в данной ситуации именно поэтому НСГ защищает закон и Центральную избирательную комиссию региона.
"В ЦИКе ни одной жалобы нет. Ну, ни одной! А где-то в Кишиневе полно жалоб. Руководство нам уже передало, что уже всё - нарушения есть. Суда не надо уже! Зачем тогда идти в суд, если мы знаем, чем там все закончится? Поэтому гагаузы решили сделать шаг вперед. Народ с нас требует", - подчеркнул глава Народного собрания.
Кроме того, Константинов сообщил, что гагаузские власти планируют собрать съезд депутатов для того, чтобы принять решение, "как дальше идти".
"Так нельзя! Это абсолютно не демократия. Нам передают, что мы неправильную политику ведем", - возмутился он, добавив, что "красная черта уже пройдена".
Согласно его заявлению, сделанному перед собравшимися на улице жителями Гагаузии, Комрат не намерен вновь тратить бюджетные средства и проводить повторные выборы башкана.
"Гагаузы все равно не будут делать то, что хочет центр. Мы не будем больше проводить выборы. Мы определились, и мы будем идти с этим башканом", — заключил председатель НСГ.
По итогам второго тура голосования Гагаузии кандидат от партии «Шор» Евгения Гуцул набрала более 52 % голосов, а ее оппонент Григорий Узун, поддерживаемый Партией социалистов, набрал почти 48 % голосов. После выборов башкана представители избирательного совета из Комрата должны прибыть в Национальный центр по борьбе с коррупцией в связи с заявлениями о нарушениях избирательного законодательства.
Поздно вечером 16 мая в НСГ единогласно поддержали решение ЦИК автономии признать результаты выборов башкана и избрание Евгении Гуцул.