Стоимость продовольственных товаров за апрель 2023 года в Приднестровье выросла на полпроцента. Государственная служба статистики Приднестровской Молдавской Республики представила очередной отчет о средних ценах на продовольственные товары по состоянию на 1 мая 2023 года.
Стоимость продуктов питания рассчитывалась из соотношения средних цен на рынках и торговых сетях в трех крупнейших городах республики – Тирасполь, Бендеры и Рыбница, сообщает NewsPMR.Com
Средние цены на продукты питания в Приднестровье по группам товаров:
Мясные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Говядина (кроме бескостного мяса) – 91,02 руб. Говядина бескостная – 91,02 руб. Свинина (кроме бескостного мяса) – 85,90 руб. Свинина бескостная – 88,83 руб. Печень куриная, кг – 56,59 руб. Фарш мясной – 65,18 руб. Пельмени – 53,35 руб. Печень говяжья – 97,76 руб. Грудка куриная, кг – 60, 94 руб. Куры потрошеные – 43,17 руб. Окорочка куриные – 47,21 руб. Сало – 79,39 руб. Колбаса вареная – 112,95 руб. Сосиски, сардельки – 84,18 руб. Колбаса полукопченая – 141,79 руб. Мясокопчености, кг – 171,98 руб. Колбаса сырокопченая – 259,75 руб.
Рыбные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Карп свежий – 71,36 руб. Карась свежий – 52,26 руб. Толстолобик свежий – 41.98 руб. Салака – 28,06 руб. Хек – 68.32 руб. Скумбрия – 67,42 руб. Сельдь замороженная – 45,99 руб. Сельдь соленая – 54,58 руб.
Молочные и кисломолочные продукты (рублей ПМР за килограмм, грамм или литр продукта): Масло сливочное фасованное, 200 г – 34,16 руб. Масло растительно-сливочное фасованное, 200 г – 20,07 руб. Масло подсолнечное рафинированное, л – 41,82 руб. Масло подсолнечное нерафинированное, л – 30,90 руб. Маргарин фасованный, 200 г – 14,43 руб. Молоко цельное разливное непастеризованное, л – 14,80 руб. Молоко цельное пастеризованное, л – 15,12 руб. Кефир, 0,5 л – 7,87 руб. Ряженка, 0,5 л – 9,89 руб. Сметана, кг – 55,34 руб. Сметана на рынке, кг – 63,11 руб. Творог, кг – 65,62 руб. Творог на рынке, кг – 66,33 руб. Сухие молочные смеси для детского питания, кг – 146,04 руб. Сыр твердый, кг – 155,75 руб. Брынза на рынке, кг – 94,57 руб.
Хлебные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Батон из пшеничной муки высшего сорта, кг – 12.00 руб. Хлеб из пшеничной муки 1 сорта, кг – 8.85 руб. Хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг – 8.00 руб. Хлеб из пшеничной муки 1 сорта и ржаной обдирочной, кг – 12.89 руб.
Крупяные и мучные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Мука пшеничная – 12,94 руб. Рис шлифованный, кг – 28,03 руб. Крупа манная, кг – 15,92 руб. Крупа гречневая, кг – 33,79 руб. Крупа пшеничная, кг – 11,32 руб. Крупа кукурузная, кг – 14,94 руб. Крупа ячневая, кг – 10,30 руб. Крупа перловая, кг – 11,38 руб. Овсяные хлопья, кг – 31,67 руб. Горох, кг – 14,81 руб. Фасоль, кг – 33,66 руб. Вермишель высшего сорта, кг – 20,39 руб. Макаронные изделия высшего сорта, кг – 20,09 руб.
Плодоовощная продукция (рублей ПМР за килограмм продукта): Картофель урожая прошлого года, кг – 8,77 руб. Капуста свежая урожая прошлого года, кг – 8,37 руб. Лук репчатый, кг – 17,72 руб. Свёкла столовая, кг – 8,30 руб. Морковь, кг – 14,15 руб. Чеснок, кг – 64,07 руб. Тыква, кг – 17,08 руб. Яблоки, кг – 9,68 руб. Апельсины, кг – 27,09 руб. Лимоны, кг – 30,96 руб. Бананы, кг – 32,43 руб. Сливы сушёные, кг – 56,97 руб. Виноград сушёный (изюм), кг – 71,91 руб.
Другие социально значимые продовольственные товары (рублей ПМР за килограмм, штуку или миллиграмм продукта): Томат-паста, кг – 62,49 руб. Сок томатный, л – 25,12 руб. Соки фруктово-ягодные, 250 мл – 9,11 руб. Пюре фруктово-ягодные для детского питания, 250 мл – 25,98 руб. Соки фруктовые, л – 25,55 руб. Яйца куриные, 10 шт – 20,98 руб. Сахар-песок, кг – 21,87 руб. Шоколад, 100 г – 23,78 руб. Мед пчелиный натуральный, кг – 77,61 руб. Вода минеральная, 1,5 л – 9,33 руб. Соль пищевая, кг – 10,93 руб. Перец черный (молотый), 100 г – 33,52 руб. Лист лавровый, 100 г – 34,03 руб. Дрожжи хлебопекарные, кг – 65,81 руб. Кофе натуральный растворимый, 100 г – 52,43 руб. Чай черный байховый, высший сорт, 100 г – 22,76 руб. Чай зеленый, высший сорт, 100 г – 25,89 руб.
Согласно официальным данным, представленным Государственной службой статистики Приднестровской Молдавской Республики, продовольственные товары в апреле 2023 года подорожали на 0,56% по сравнению с предыдущим месяцем (+4,38% – в апреле 2022 года).