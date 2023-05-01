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Цены на продукты

Цены на продукты

Стоимость продовольственных товаров за апрель 2023 года в Приднестровье выросла на полпроцента. Государственная служба статистики Приднестровской Молдавской Республики представила очередной отчет о средних ценах на продовольственные товары по состоянию на 1 мая 2023 года.

Стоимость продуктов питания рассчитывалась из соотношения средних цен на рынках и торговых сетях в трех крупнейших городах республики – Тирасполь, Бендеры и Рыбница, сообщает NewsPMR.Com

Средние цены на продукты питания в Приднестровье по группам товаров:

Мясные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Говядина (кроме бескостного мяса) – 91,02 руб.
Говядина бескостная – 91,02 руб.
Свинина (кроме бескостного мяса) – 85,90 руб.
Свинина бескостная – 88,83 руб.
Печень куриная, кг – 56,59 руб.
Фарш мясной – 65,18 руб.
Пельмени – 53,35 руб.
Печень говяжья – 97,76 руб.
Грудка куриная, кг – 60, 94 руб.
Куры потрошеные – 43,17 руб.
Окорочка куриные – 47,21 руб.
Сало – 79,39 руб.
Колбаса вареная – 112,95 руб.
Сосиски, сардельки – 84,18 руб.
Колбаса полукопченая – 141,79 руб.
Мясокопчености, кг – 171,98 руб.
Колбаса сырокопченая – 259,75 руб.

Рыбные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Карп свежий – 71,36 руб.
Карась свежий – 52,26 руб.
Толстолобик свежий – 41.98 руб.
Салака – 28,06 руб.
Хек – 68.32 руб.
Скумбрия – 67,42 руб.
Сельдь замороженная – 45,99 руб.
Сельдь соленая – 54,58 руб.

Молочные и кисломолочные продукты (рублей ПМР за килограмм, грамм или литр продукта):
Масло сливочное фасованное, 200 г – 34,16 руб.
Масло растительно-сливочное фасованное, 200 г – 20,07 руб.
Масло подсолнечное рафинированное, л – 41,82 руб.
Масло подсолнечное нерафинированное, л – 30,90 руб.
Маргарин фасованный, 200 г – 14,43 руб.
Молоко цельное разливное непастеризованное, л – 14,80 руб.
Молоко цельное пастеризованное, л – 15,12 руб.
Кефир, 0,5 л – 7,87 руб.
Ряженка, 0,5 л – 9,89 руб.
Сметана, кг – 55,34 руб.
Сметана на рынке, кг – 63,11 руб.
Творог, кг – 65,62 руб.
Творог на рынке, кг – 66,33 руб.
Сухие молочные смеси для детского питания, кг – 146,04 руб.
Сыр твердый, кг – 155,75 руб.
Брынза на рынке, кг – 94,57 руб.

Хлебные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Батон из пшеничной муки высшего сорта, кг – 12.00 руб.
Хлеб из пшеничной муки 1 сорта, кг – 8.85 руб.
Хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг – 8.00 руб.
Хлеб из пшеничной муки 1 сорта и ржаной обдирочной, кг – 12.89 руб.

Крупяные и мучные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Мука пшеничная – 12,94 руб.
Рис шлифованный, кг – 28,03 руб.
Крупа манная, кг – 15,92 руб.
Крупа гречневая, кг – 33,79 руб.
Крупа пшеничная, кг – 11,32 руб.
Крупа кукурузная, кг – 14,94 руб.
Крупа ячневая, кг – 10,30 руб.
Крупа перловая, кг – 11,38 руб.
Овсяные хлопья, кг – 31,67 руб.
Горох, кг – 14,81 руб.
Фасоль, кг – 33,66 руб.
Вермишель высшего сорта, кг – 20,39 руб.
Макаронные изделия высшего сорта, кг – 20,09 руб.

Плодоовощная продукция (рублей ПМР за килограмм продукта):
Картофель урожая прошлого года, кг – 8,77 руб.
Капуста свежая урожая прошлого года, кг – 8,37 руб.
Лук репчатый, кг – 17,72 руб.
Свёкла столовая, кг – 8,30 руб.
Морковь, кг – 14,15 руб.
Чеснок, кг – 64,07 руб.
Тыква, кг – 17,08 руб.
Яблоки, кг – 9,68 руб.
Апельсины, кг – 27,09 руб.
Лимоны, кг – 30,96 руб.
Бананы, кг – 32,43 руб.
Сливы сушёные, кг – 56,97 руб.
Виноград сушёный (изюм), кг – 71,91 руб.

Другие социально значимые продовольственные товары (рублей ПМР за килограмм, штуку или миллиграмм продукта):
Томат-паста, кг – 62,49 руб.
Сок томатный, л – 25,12 руб.
Соки фруктово-ягодные, 250 мл – 9,11 руб.
Пюре фруктово-ягодные для детского питания, 250 мл – 25,98 руб.
Соки фруктовые, л – 25,55 руб.
Яйца куриные, 10 шт – 20,98 руб.
Сахар-песок, кг – 21,87 руб.
Шоколад, 100 г – 23,78 руб.
Мед пчелиный натуральный, кг – 77,61 руб.
Вода минеральная, 1,5 л – 9,33 руб.
Соль пищевая, кг – 10,93 руб.
Перец черный (молотый), 100 г – 33,52 руб.
Лист лавровый, 100 г – 34,03 руб.
Дрожжи хлебопекарные, кг – 65,81 руб.
Кофе натуральный растворимый, 100 г – 52,43 руб.
Чай черный байховый, высший сорт, 100 г – 22,76 руб.
Чай зеленый, высший сорт, 100 г – 25,89 руб.

Согласно официальным данным, представленным Государственной службой статистики Приднестровской Молдавской Республики, продовольственные товары в апреле 2023 года подорожали на 0,56% по сравнению с предыдущим месяцем (+4,38% – в апреле 2022 года).
  • Сегодня, 08:21
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