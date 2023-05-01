В Правительстве на оперативном совещании обсудили разработку механизма оплаты за электроэнергию, потребляемую на нужды уличного освещения. Над поручением Президента трудились специалисты Минэкономразвития. Глава ведомства Сергей Оболоник прокомментировал внесенные корректировки и изменения в Дорожный фонд по данному вопросу, сообщает пресс-служба Правительства ПМР.
Было отмечено, что финансирование расходов, связанных с функционированием и восстановлением сетей и оборудования уличного освещения дорог общего пользования, сформировано в пределах 15,5 млн рублей. Из этой суммы примерно 7 миллионов рублей будет выделено в виде субсидий из Дорожного фонда в местные бюджеты городов и районов для оплаты непосредственно электроэнергии, а 8 миллионов рублей будет направлено на эксплуатационные и восстановительные расходы инфраструктуры сетей освещения. Сергей Оболоник подчеркнул, что распределение средств будет осуществляться по регионам в зависимости от протяженности дорог.
Он также отметил, что для глав администраций эти суммы останутся на уровне тех, которые они должны были направлять ранее в рамках Дорожного фонда.
«Сейчас, поскольку мы вывели это отдельно и дополнили Дорожный фонд, регионы у нас получат дополнительный источник для распределения на восстановление дорожной сети», - сказал глава Минэкономразвития.
В настоящий момент законопроект находится на рассмотрении в Комитете по вопросам АПК, промышленности, транспорта, строительства и природных ресурсов Верховного Совета.
Продолжила тему совещания реализация мероприятий по безвозмездной передаче сетей уличного освещения автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной и муниципальной собственности, на баланс ГУП «Единые распределительные электрические сети». В целом работа проводится продуктивно, но есть ряд городов, где процесс затянулся, отметил глава Минэкономразвития. В Григориопольском районе выявлено более 2 тыс. бесхозных светильников, по передаче которых решается вопрос. В Дубоссарском районе аналогичная проблема с 318 светильниками, а в Рыбнице перечень имущества еще уточняется. Глава Правительства подчеркнул необходимость завершить работы в кратчайшие сроки.
Также Александр Розенберг нацелил на необходимость перехода к единообразному подходу по освещению дорог республики. Председатель Правительства отметил, что единство необходимо во всей системе.
«Будет нормальное централизованное единое управление. Мы планируем переход на единообразные мощности, единообразные типы светильников, единообразное потребление по удельной единице. Чтобы расходы на один светильник, что в Рыбнице, что в Днестровске, были одни и те же», - подчеркнул глава Правительства.
В ходе совещания затронули вопрос замены ртутных ламп на более экономичные для эффективного расширения сети в целом.
В целом вопрос по передаче уличного освоения планируется завершить к середине текущего года.