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Увеличение государственных расходов

Увеличение государственных расходов

Правительство Приднестровской Молдавской Республики предлагает внести изменения и дополнения в закон о бюджете на текущий год, которыми предполагается увеличить государственные расходы по Дорожному фонду и Фонду капитальных вложений. Планируется увеличение финансирования на 44 миллиона рублей. Из этой суммы более 28,5 миллионов рублей направят на целевые субсидии для городов и районов, сообщает NewsPMR.Com

Дорожный фонд

Бендеры – будут обустраивать ограждение по улице Мацнева и займутся реконструкцией ливневой канализации по улице Индустриальная в районе Бендерского мясокомбината.

Слободзейский район – на выделенные деньги выполнят работы по ремонту асфальтобетонного покрытия на аварийных участках дорог «Константиновка-Никольское» и «Владимировка-Фрунзе-Ново-Котовск», а также строительство, реконструкцию и ремонт сетей ливневой канализации по границе с. Суклея и тираспольской улицы Милева.

Рыбницкий, Григориопольский и Дубоссарский районы – планируется ремонт аварийных участков дорог.

Каменский район – дополнительные средства будут направлены на выполнение работ по устройству водоотводных лотков на 149 км дороги «Тирасполь-Каменка», в районе спуска у села Катериновка, а также в направлении сел Рашково-Валя-Адынкэ.

Еще порядка 15,5 миллионов рублей хотят направить на техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения автомобильных дорог общего пользования.

Фонд капитальных вложений

Планируется дополнительно направить 168,8 миллионов рублей. Они пойдут на выполнение и завершение работ на объектах социальной инфраструктуры, в том числе по благоустройству территории образовательных учреждений республики. Также предполагается профинансировать работы по благоустройству и сохранению мест захоронений Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы и Мемориалов воинской Славы Великой Отечественной войны.

Среди наиболее крупных объектов, на которые планируется направить средства:

- строительство полигона ТБО;

- музейный квартал в Тирасполе;

- ремонтные работы в операционном блоке, отделении хирургии №1 и отделении гнойной хирурги Рыбницкой районной больницы;

- реконструкция котельной Центра дневного пребывания для детей с ограниченными возможностями жизнедеятельности в с. Чобручи;

- ремонт теплотрассы студенческого городка и закупка оборудования и мебели для оснащения корпусов №2 и №3 Приднестровского госуниверситета.

- реконструкция терапевтического корпуса РКБ для размещения обучающего центра;

- капитальный ремонт Тираспольского аграрно-технического колледжа им. М.В. Фрунзе;

- капремонт МС(К)ОУ №2 (учебное заведение для детей с ограниченными возможностями здоровья);

- первый этап реконструкции столичного городского стадиона им. Е.Я. Шинкаренко;

- ремонтные работы в столичной школе плавания;

- реконструкция Бендерского высшего художественного колледжа им. В.И. Постойкина;

- ремонт помещений Государственного архива;

- реконструкция парка культуры и отдыха «Победа».

В списке также значатся и другие объекты, требующие дополнительного финансирования.

Помимо этого, предлагается выделить порядка 400 тысяч рублей для работ по расчистке и восстановлению русла ручья Балка в Бендерах, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение дорожного покрытия и опор железнодорожного моста.

Планируется, что предложенные изменения и дополнения в закон о бюджете на текущий год будут вынесены для рассмотрения в первом чтении на ближайшее пленарное заседание ВС ПМР.
NewsPMR.Com
  • Сегодня, 14:52
  • DTV
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