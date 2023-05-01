Dnestr.TV

 
0

Попеску: "География Приднестровья такова, что от нее никуда не убежишь"

Попеску: "География Приднестровья такова, что от нее никуда не убежишь"
фото: newsmaker

Приводим часть интервью NewsMaker с министром иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Нику Попеску без изменений:

Господин Попеску, мы не раз слышали и от депутатов правящей партии, и от вашего коллеги вице-премьера по реинтеграции о том, что процесс реинтеграции Левобережья должен быть синхронизирован с процессом интеграции в Европейский Союз. Хотелось бы услышать, что это означает на практике.

- Ну, во-первых, насколько я знаю, никто не говорит о синхронизации. Безусловно, мы хотим, чтобы по мере того, как мы вступаем в Евросоюз, те позитивные изменения от вступления в Евросоюз, которые будут происходить для наших граждан, чувствовали и граждане на левом берегу Днестра. В этом контексте Республика Молдова всегда открыта: она будет желать и искать возможности мирного урегулирования приднестровского конфликта.

Это — параллельные процессы. Но речь не идет о так называемой синхронизации, которая означает, что одно в принципе невозможно без другого.

Можно ли допустить вариант, что, например, Молдова вступит в ЕС с нерешенной приднестровской проблемой?

-Естественно, отсутствие решения приднестровского вопроса является проблемой для всех нас — в очень многих областях. Это и проблема безопасности, и проблема экономики, и проблема отсутствия эффективного контроля на границах. Это пугает некоторых инвесторов, это мешает развитию инфраструктуры. Но мы пытаемся решить эту проблему мирным способом.

Вы знаете, вот конфликты конфликтами, геополитика геополитикой, но есть такое понятие, как география. И география Приднестровья такая, что от нее никуда не убежишь. Наша страна находится очень близко к Евросоюзу — и культурно, и исторически, географически, экономически. А с другой стороны находится Украина. Это предопределяет весь контекст, в котором мы намереваемся продвигаться в сторону мирного урегулирования конфликта. И все это — в контексте вступления в Евросоюз.

То есть второго Кипра мы, скорее всего, не увидим?

-Сейчас не место и не время моделировать. Знаете, в моей голове все эти сценарии есть: и этот, и другие. Если так не получится, можно прийти с новой моделью. В любом случае у нас есть несколько лет, в течение которых мы должны все силы инвестировать во вступление в Евросоюз и в параллельное мирное решение приднестровской проблемы. Что произойдет через пять или семь лет? Мы решим это вместе с Евросоюзом, с нашим обществом. Решим, куда двигаться дальше, заключил Нику Попеску.

источник: NewsMaker
  • Сегодня, 10:09
  • DTV
  • Просмотров: 44
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Тьма накрыла Стамбул
  • МУП"Бендерырынокторг" приглашает к сотрудничеству
  • Общий объем товаров в Приднестровье, не соответствующих ...
  • Молдова купит противоградовые ракеты у Болгарии за 20 м ...
  • Зеленский подписал закон о запрете в Украине географиче ...
  • Николай Басков, Филипп Киркоров и Стас Михайлов исполни ...
  • 9 мая Вадим Красносельский дал интервью журналистам (ви ...
  • В Тирасполе отпраздновали День Победы
  • В Кишиневе российский рэпер отказался петь без флага У ...
  • NASA призналось, что нашумевшая вспышка над Киевом — эт ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Тьма накрыла Стамбул
  • МУП"Бендерырынокторг" приглашает к сотрудничеству
  • Общий объем товаров в Приднестровье, не соответствующих ...
  • Молдова купит противоградовые ракеты у Болгарии за 20 м ...
  • Зеленский подписал закон о запрете в Украине географиче ...
  • Николай Басков, Филипп Киркоров и Стас Михайлов исполни ...
  • 9 мая Вадим Красносельский дал интервью журналистам (ви ...
  • В Тирасполе отпраздновали День Победы
  • В Кишиневе российский рэпер отказался петь без флага У ...
  • NASA призналось, что нашумевшая вспышка над Киевом — эт ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна