Приводим часть интервью NewsMaker с министром иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Нику Попеску без изменений:
Господин Попеску, мы не раз слышали и от депутатов правящей партии, и от вашего коллеги вице-премьера по реинтеграции о том, что процесс реинтеграции Левобережья должен быть синхронизирован с процессом интеграции в Европейский Союз. Хотелось бы услышать, что это означает на практике.
- Ну, во-первых, насколько я знаю, никто не говорит о синхронизации. Безусловно, мы хотим, чтобы по мере того, как мы вступаем в Евросоюз, те позитивные изменения от вступления в Евросоюз, которые будут происходить для наших граждан, чувствовали и граждане на левом берегу Днестра. В этом контексте Республика Молдова всегда открыта: она будет желать и искать возможности мирного урегулирования приднестровского конфликта.
Это — параллельные процессы. Но речь не идет о так называемой синхронизации, которая означает, что одно в принципе невозможно без другого.
Можно ли допустить вариант, что, например, Молдова вступит в ЕС с нерешенной приднестровской проблемой?
-Естественно, отсутствие решения приднестровского вопроса является проблемой для всех нас — в очень многих областях. Это и проблема безопасности, и проблема экономики, и проблема отсутствия эффективного контроля на границах. Это пугает некоторых инвесторов, это мешает развитию инфраструктуры. Но мы пытаемся решить эту проблему мирным способом.
Вы знаете, вот конфликты конфликтами, геополитика геополитикой, но есть такое понятие, как география. И география Приднестровья такая, что от нее никуда не убежишь. Наша страна находится очень близко к Евросоюзу — и культурно, и исторически, географически, экономически. А с другой стороны находится Украина. Это предопределяет весь контекст, в котором мы намереваемся продвигаться в сторону мирного урегулирования конфликта. И все это — в контексте вступления в Евросоюз. То есть второго Кипра мы, скорее всего, не увидим?
-Сейчас не место и не время моделировать. Знаете, в моей голове все эти сценарии есть: и этот, и другие. Если так не получится, можно прийти с новой моделью. В любом случае у нас есть несколько лет, в течение которых мы должны все силы инвестировать во вступление в Евросоюз и в параллельное мирное решение приднестровской проблемы. Что произойдет через пять или семь лет? Мы решим это вместе с Евросоюзом, с нашим обществом. Решим, куда двигаться дальше, заключил Нику Попеску.