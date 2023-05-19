В Приднестровье впервые проводят конкурс «Студент года». Участвуют учащиеся университетов, а также организаций среднего профессионального образования. Они отобрали лучших кандидатов на своём уровне и представили их уже на республиканский этап.
«Сейчас наше жюри обрабатывает заявки, проходит второй этап конкурса. И в ближайшие дни мы будем знать, кто пройдёт в финал. На данный момент к нам поступило 36 заявок со всей республики», – рассказала представитель Министерства просвещения, передаёт novostipmr.com
Такой конкурс – на уровне республики – проводят впервые. Учитывают всё: помимо базовых параметров успеваемости, ещё и спортивные достижения, участие в культурных проектах, социальную активность и многое другое.
«Обращаем внимание, конечно, и на международные и республиканские мероприятия, и на городские. А также на заслуги в иных областях – у кого-то написание статей, публикаций, социальная активность, спортивные достижения. Мы хотим поощрить молодёжь, особенно активную. Во-первых, "Студент года" звучит гордо, это первый конкурс, и быть студентом года на уровне республики - это звание достойное», – отметила представитель Минпроса.
Победителей ждёт денежный приз от партнера конкурса – «Эксимбанка». И, как обещают организаторы, достойный. Итоги конкурса и торжественное награждение победителей объявят 31 мая.