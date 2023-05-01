С целью рационального использования бюджетных средств в Приднестровье создадут единую систему закупки продукции для образовательных учреждений. Реализация данного механизма позволит избежать не только существующего дисбаланса пропорций и закупок идентичных товаров различными заказчиками, но и возможного ограничения конкуренции, возникающей в следствии различного описания одинаковых объектов закупки у различных государственных и муниципальных коммерческих заказчиков, сообщает NewsPMR.Com
Сегодня в республике отсутствует какой-либо регламент и единая система закупаемых продуктов. Минэкономразвития ПМР, в рамках проведенного анализа, зафиксирована разница в ценовых параметрах закупаемых продовольственных товаров, основанная на объемных показателях закупки, условиях поставки товара, периоде проведения закупки и методе проведения закупки – конкурентный или неконкурентный. Так, в прошлом году встречались случаи, когда один заказчик доставлял продукцию на идентичных условиях, но по разным ценам.
Было отмечено, что в этой части необходимо проработать процесс взаимного информирования, подготовить соответствующую нормативно-правовую базу. Вопрос должен быть урегулирован в кратчайшие сроки.
«Вопросы, связанные с тем, что у нас один и тот же поставщик реализует продукцию по различной цене в разных регионах, являются недопустимыми. Цена должна отличаться только на логистику. Исходный продукт должен стоить для всех одинаково», - подытожил премьер-министр Александр Розенберг.
Специалисты Минэкономразвития ПМР на основании проведенного анализа также предложили внедрить единую книгу рецептов для государственных организаций и учреждений, что позволит в полной мере отвечать требованиям к пище учащихся в соответствии с положениями СЭС и учетом питательных веществ, необходимых для рациона питания.
«Реализация этого предложения позволит избежать не только существующего дисбаланса пропорций и закупок идентичных товаров различными заказчиками, но и возможного ограничения конкуренции, возникающей в следствии различного описания одинаковых объектов закупки у различных государственных и муниципальных коммерческих заказчиков. Это у нас общая проблема при осуществлении закупок», - пояснил руководитель профильного ведомства Сергей Оболоник.
Глава приднестровского государства правительства поддержал данное предложение и заострил внимание на том, что предприятия, которым оказывается господдержка, должны в первую очередь удовлетворять государственные потребности, то есть безоговорочно поставлять свою продукцию в школы и детские сады.