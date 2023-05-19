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Евросоюзу следует переименовать фонд мира в фонд войны — Небензя

Евросоюзу следует переименовать фонд мира в фонд войны — Небензя
фото из открытых источников : заседание Совета Безопасности ООН

Евросоюзу следует переименовать Европейский фонд мира в фонд войны после предложения внести в него дополнительно € 3,5 млрд для оплаты военных поставок Киеву. Такое мнение выразил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, сообщает ТАСС

«Тот же (верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп) Боррель предложил выделить € 3,5 млрд на дополнительное финансирование Европейского фонда мира, средства из которого используются для оплаты военных поставок Украине. Пора бы уже назвать вещи своими именами и переименовать Европейский фонд мира в Европейский фонд войны», — указал российский дипломат на заседании Совета Безопасности ООН.

Накануне Боррель призвал выделить € 3,5 млрд на допфинансирование Европейского фонда мира, который формируется из взносов стран — членов Европейского Союза. Фонд оказывает значительную военную поддержку Киеву. По данным агентства Reuters, с соответствующей просьбой Борркель обратился к правительствам стран ЕС.


  • Сегодня, 10:37
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