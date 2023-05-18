Видеозаписи проекту The Grayzone предоставили пранкеры, пожелавшие остаться анонимными, сообщает point.md
В разговорах с молдавскими чиновниками они выдавали себя за состоятельных американских инвесторов."Это самое резкое описание того, как работает коррупция в Молдове", - говорят авторы расследования, пишет timpul.md
На первой из опубликованных записей пранкеры общаются с адвокатом Станиславом Павловским. Бывший судья Европейского суда по правам человека говорит "инвесторам", что "хороший адвокат и контракты в Молдове им не помогут, потому что уровень коррупции очень высок".
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Также в разговоре Павловский сказал, что страна фактически является колонией Брюсселя и Вашингтона:
"Молдовой сейчас управляет посол США. По сути, на данном этапе он руководит Молдовой. У нас есть сотни консультантов ЕС, работающих в каждом министерстве Молдовы. Так что все находится под очень, очень строгим контролем со стороны ЕС".
На вопрос, как может работать такое положение вещей, учитывая высокий уровень коррупции, Павловский ответил, что работает "идеально".
"Все любят деньги", - заключает адвокат.
Инвестор со связями обещает "прямой доступ" к правительству
Пранкеры связывались с целым рядом влиятельных местных деятелей. Среди них был Олег Чубук, советник Владимира Боли. В разговорах с пранкерами Чубук заявил, что он является "предпринимателем", чье "основное направление заключалось в том, чтобы связать инвесторов с разработчиками проектов".
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Чубук сообщил, что его брат Александр управляет государственной телекоммуникационной компанией "Молдтелеком". Он также является членом партии PAS, которую он назвал "большой семьей, связанной напрямую с правительством, парламентом и президентом".
"Все мои коллеги говорят мне: "Ты идеальный соединитель, чтобы найти точку А и точку Б и соединиться, чтобы заработать деньги. Мы все связаны друг с другом. С любым вопросом, который у вас есть, я иду к высшему лицу в стране, отвечающему за эту область. Это прекрасно, когда у вас есть большинство в парламенте, все делается этим большинством. Вся власть в стране контролируется этим большинство, то есть семьей"".
Чубук утверждал, что его деловые качества были настолько велики, что его рекомендовали на пост главы управления государственных инвестиций в Молдове, но Санду лично отклонила это предложение. По словам Чубука, президент посчитала, что он должен работать над "инвестиционными фондами в миллионы евро в частной сфере, которые были гораздо более интересными проектами, чем небольшое государственное учреждение".
"Теперь мне очень легко приглашать инвесторов в мою страну, потому что я могу гарантировать 100% всю политическую поддержку и поддержку в сфере безопасности", — хвастался Чубук.
"Конечно, находясь в той структуре, мы имеем доступ ко всей информации, ко всем подробностям по стране. И вам нужно пять минут, чтобы найти все, что вам нужно", - заверяет Чубук.
Аналогичным образом вопрос о государственной защите иностранных инвесторов в Кишиневе подняла специалист по инвестициям Ольга Мельничук, ранее работавшая консультантом в Государственном экономическом совете Молдовы. Она признала, что многих иностранцев удерживает от финансирования проектов в стране факт "отсутствия предсказуемости" — будут ли благоприятные условия, обеспеченные при одном правительстве, по-прежнему применяться, если будет избрано другое правительство.
Мельничук сказала, что "предсказуемость и определенная гарантия стабильности" инвестиций могут быть гарантированы путем прямых переговоров с министрами правительства, даже если через "неофициальное общение".
Мельничук заверила пранкеров, что авторитетные форумы в Молдове, такие как Американская торговая палата, Ассоциация иностранных инвесторов и Европейская бизнес-ассоциация, "уже очень активно поддерживают права своих членов и имеют прямой доступ к премьер-министру"
"У нас есть проевропейское правительство, поддерживаемое ЕС и правительством США. Так что этой прозападной поддержки много", — сказал Мельничук.
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Мельничук также добавила, что это "лучшее время для инвестиций, поскольку влияние войны в Украине на Республику Молдова, включая 30-процентную инфляцию, создало неопределенность на рынке".
Сотрудники финансируемых США НПО, работающих в стране, также стремились помочь иностранным инвесторам обогатиться с помощью сомнительных схем. Среди них – образовательная организация Pro Dictactica, партнерами которой, в частности, являются Фонды Джорджа Сороса "Открытое общество", ЕС, Министерство иностранных дел Литвы и посольство США в Молдове.
Пранкеры связались с ключевой фигурой Pro Dictactica Оксаной Драгуцой, которая работала вместе с президентом в период, когда Санду была министром образования с 2012 по 2015 год, а Драгуца работала в ее министерстве, "отвечая за координацию иностранной помощи в сфере образования".
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Один из методов, предложенных Драгуце, чтобы убедить Санду и ее сотрудников, заключался в том, чтобы просто подкупить ее администрацию, направив деньги "частным организациям", которые отправили бы эти средства в PAS. Партийная казна могла быть пополнена незаконным путем, не представляющим собой прямого иностранного пожертвования. Драгуца согласилась.
Молдова "издевается" над усилиями USAID по борьбе с коррупцией
Записи, полученные The Grayzone, тем более шокируют, что Молдова включена в программу «Противодействие злонамеренному влиянию Кремля» (CMKI) Агентства США по международной помощи и развитию (USAID). Под эгидой USAID страны бывшего Советского Союза и Варшавского договора получают огромные средства и практическую поддержку, чтобы защитить себя от российского вмешательства. Борьба с коррупцией является одной из основных целей инициативы.
Это включает в себя спонсирование "реформистских лидеров и голосов гражданского общества". Майя Санду оказалась одним из таких лидеров-реформаторов, поэтому ее неожиданная победа была воспринята на Западе как поворотный момент в борьбе с коррупцией в Молдове. С тех пор она регулярно продвигала законодательные поправки и громкие инициативы по решению проблемы, но критики утверждают, что это не привело ни к чему, кроме замены одних коррумпированных чиновников другими.
Однако этого нельзя было узнать из заявлений американских официальных лиц. В декабре 2022 года глава USAID Саманта Пауэр лично встретилась с Санду, чтобы "обсудить поддержку США народу Молдовы и программу президента по борьбе с коррупцией и демократическим реформам". В пресс-релизе тогда отмечалось, что США предоставили Кишиневу 320 миллионов долларов за последние девять месяцев "для решения экономических, энергетических, гуманитарных проблем, связанных с безопасностью, и последствиями войны России против Украины".
Эта впечатляющая сумма получена после почти 100 миллионов долларов, предоставленных Молдове USAID в рамках программы CMKI в период с 2017 по 2021 год, что делает ее крупнейшим получателем.
"В Вашингтоне явно снисходительно относятся к взяточничеству и коррупции на высоком уровне в Молдове. Пока западные олигархи и бизнес получают прибыль, а правительство придерживается антироссийской линии во всех внутренних и внешних делах, Вашингтон, похоже, рад смотреть в другую сторону.
Эта обескураживающая реальность, кажется, не ускользает от внимания большинства молдаван. Хотя опросы показывают, что Санду остается самым популярным политиком в стране, 57% граждан не могут назвать ни одного общественного деятеля, которому они доверяют. Возможно, почувствовав шаткое положение своей марионетки в Кишиневе, ЕС объявил в апреле 2023 года, что направит туда гражданскую миссию» для противодействия российским угрозам.
Однако чем дольше будет затягиваться война в Украине, тем больше вероятность падения правительства — не из-за внешнего вмешательства, а из-за внутренних беспорядков. Группа бизнесменов, деятелей с хорошими связями и сотрудников НПО, которых Станислав Павловский познакомил с пранкерами, а также западные олигархи, которым они с таким энтузиазмом служат, хотят как можно скорее набить свои карманы в Молдове", - заключают авторы расследования.