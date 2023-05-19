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Апрельский прожиточный минимум

Апрельский прожиточный минимум

Министерство по социальной защите и труду сообщило о величине прожиточного минимума в Приднестровской Молдавской Республике за предыдущий месяц. В апреле 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем он увеличился: для пенсионера – на 0,25%; в среднем на ребенка – на 0,25%; для трудоспособного населения – на 0,20%. В среднем на душу населения размер прожиточного минимума увеличился на 0,21%, сообщает NewsPMR.Com

Сводный индекс потребительских цен (инфляция) за апрель 2023 года составил 100,87% (апрель 2022 г. – 102,41%).

По сравнению с апрелем 2022 года величина прожиточного минимума в Приднестровье выросла: для пенсионера – на 8,14%; для трудоспособного населения – на 8,24%; в среднем на ребенка – на 9,02%. В среднем на душу населения размер прожиточного минимума увеличился на 8,12%.

Согласно расчетам Минсоцзащиты ПМР, величина прожиточного минимума за апрель 2023 года по социально-демографическим группам населения составила:

- для трудоспособного населения – 2 037 руб. (2 033 руб. – в марте 2023 года);
- для мужчин от 16 до 59 лет – 2 124 руб. (2 120 руб.);
- для женщин от 16 до 54 лет – 1 942 руб. (1 939 руб.);
- для пенсионеров – 1 608 руб. (1 604 руб.);
- в среднем на одного ребёнка – 1 970 руб. (1 965 руб.);
- для детей в возрасте до 6 лет – 1 713 руб. (1 709 руб.);
- для детей от 7 до 15 лет – 2 134 руб. (2 129 руб.);
- в среднем на душу населения – 1 890 руб. (1 886 руб.)

Как отметили в ведомстве, увеличение размера прожиточного минимума в апреле 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем связано с инфляционными процессами в основном из-за роста тарифов на услуги, а также увеличения цен на продовольственные и непродовольственные товары.

Состав прожиточного минимума

Прожиточный минимум – это стоимостная оценка минимального набора продуктов питания (55,3% в структуре прожиточного минимума), а также стоимости непродовольственных товаров (17,8%) и жилищно-коммунальных, транспортных и других видов услуг (25,3%), необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. В состав прожиточного минимума для трудоспособного населения включены обязательные платежи и сборы (1,7%).

Определяя прожиточный минимум, государство не позволяет работодателям платить заработную плату ниже этого уровня. Этих денег должно хватать на приобретение потребительской корзины, в которую входят продукты первой необходимости, одежда, обувь и некоторые услуги.

Состав потребительской корзины пересматривается Министерством по социальной защите и труду ПМР по закону один раз в пять лет, и зависит от состояния экономики, стабильности финансовой ситуации и других факторов в республике.
  • Сегодня, 16:15
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