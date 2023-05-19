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«Почта Приднестровья» временно не принимает почтовые отправления в Россию

«Почта Приднестровья» временно не принимает почтовые отправления в Россию

С сегодняшнего дня, 19 мая, ГУП «Почта Приднестровья» временно прекращает приём всех почтовых отправлений (EMS, корреспонденция, посылки) в Российскую Федерацию. Как отмечается на сайте организации, причина – невозможность отправки почты по данному направлению на основании обращения «Почты Молдовы».

19 мая «Почта Молдовы» сообщила о временной приостановке всех отправлений в Россию.

Причина – отсутствие возможности отправки почты по этому направлению, при этом на предприятии отметили, что ищут возможности решения проблемы.
  • Сегодня, 16:34
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