С сегодняшнего дня, 19 мая, ГУП «Почта Приднестровья» временно прекращает приём всех почтовых отправлений (EMS, корреспонденция, посылки) в Российскую Федерацию. Как отмечается на сайте организации, причина – невозможность отправки почты по данному направлению на основании обращения «Почты Молдовы».
19 мая «Почта Молдовы» сообщила о временной приостановке всех отправлений в Россию.
Причина – отсутствие возможности отправки почты по этому направлению, при этом на предприятии отметили, что ищут возможности решения проблемы.