По поручению министра внутренних дел Виталия Нягу при МВД ПМР начала работу горячая линия по противодействию мошенникам, сообщает пресс-центр ведомства.
На номер 111 можно позвонить и сообщить об известных фактах мошенничества. Оператор подскажет, что делать, если с вами связались неизвестные люди, говорят о деньгах; даст рекомендации, как действовать в непонятной ситуации.
Сотрудники МВД всегда готовы ответить на вопросы граждан, оказать необходимую помощь и проконсультировать. Горячая линия «111» работает круглосуточно. Набрать номер можно из любого уголка республики – со стационарного и мобильного телефона. Звонки бесплатные.
За минувшие сутки ещё пять тираспольчанок обманом расстались со своими накоплениями на общую сумму свыше 320 тысяч рублей ПМР.
Все потерпевшие – женщины преклонного возраста, им под 80. Деньги передавали незнакомым людям.
Милиция уже задержала 8 курьеров, однако мошенники ежедневно вербуют всё больше новых желающих быстро и много заработать.
Правоохранители напоминают: курьерам, забирающим деньги у пенсионеров, за участие в мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору, грозит до 6 лет лишения свободы.
Уважаемые граждане! Милиция призывает: поговорите со своими пожилыми родственниками о мошенниках! Объясните: когда кто-то звонит по телефону и говорит про аварию, представляется врачом больницы, следователем, адвокатом, сотрудником банка, СОБЕСа и т.д., нужно прекратить разговор! Связаться самостоятельно с родственниками, которые якобы попали в беду, или с той организацией, которую представляет звонивший – переуточнить информацию. Сообщить о подозрительном звонке в милицию.