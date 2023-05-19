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МВД открыло горячую линию по противодействию мошенникам

МВД открыло горячую линию по противодействию мошенникам
фото : mvdpmr.org

По поручению министра внутренних дел Виталия Нягу при МВД ПМР начала работу горячая линия по противодействию мошенникам, сообщает пресс-центр ведомства.

На номер 111 можно позвонить и сообщить об известных фактах мошенничества. Оператор подскажет, что делать, если с вами связались неизвестные люди, говорят о деньгах; даст рекомендации, как действовать в непонятной ситуации.

Сотрудники МВД всегда готовы ответить на вопросы граждан, оказать необходимую помощь и проконсультировать. Горячая линия «111» работает круглосуточно. Набрать номер можно из любого уголка республики – со стационарного и мобильного телефона. Звонки бесплатные.

За минувшие сутки ещё пять тираспольчанок обманом расстались со своими накоплениями на общую сумму свыше 320 тысяч рублей ПМР.

Все потерпевшие – женщины преклонного возраста, им под 80. Деньги передавали незнакомым людям.

Милиция уже задержала 8 курьеров, однако мошенники ежедневно вербуют всё больше новых желающих быстро и много заработать.

Правоохранители напоминают: курьерам, забирающим деньги у пенсионеров, за участие в мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору, грозит до 6 лет лишения свободы.

Уважаемые граждане! Милиция призывает: поговорите со своими пожилыми родственниками о мошенниках! Объясните: когда кто-то звонит по телефону и говорит про аварию, представляется врачом больницы, следователем, адвокатом, сотрудником банка, СОБЕСа и т.д., нужно прекратить разговор! Связаться самостоятельно с родственниками, которые якобы попали в беду, или с той организацией, которую представляет звонивший – переуточнить информацию. Сообщить о подозрительном звонке в милицию.
  • Сегодня, 16:50
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