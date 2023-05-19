Республика Молдова заблокировала импорт в Приднестровье оборудования для осуществления компьютерной томографии, сообщили в пресс-службе приднестровского внешнеполитического ведомства.
«Спровоцировав в минувшем году острый кризис в сфере обеспечения Приднестровья лекарственными препаратами, Кишинёв перешёл к следующей фазе создания проблем в системе здравоохранения ПМР, искусственно снижая её функциональные возможности, что представляет прямую угрозу жизни и здоровью населения республики», - подчеркнули в ведомстве.
Там добавили, что особенно циничными действия РМ выглядят в контексте того, что заблокированное к ввозу в ПМР оборудование для проведения диагностических процедур предназначалось для Республиканского госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны, где обслуживаются льготные категории жителей ПМР.
«Призываем международных посредников и наблюдателей, а также Действующее Председательство ОБСЕ обратить самое пристальное внимание на абсолютно антигуманные действия молдавской стороны и оказать содействие в устранении чинимых структурами РМ препятствий нормальному функционированию лечебных учреждений Приднестровья», - резюмировали в МИД ПМР.