Президент Украины Владимир Зеленский лично примет участие в рабочей сессии по Украине в рамках саммита G7 в Хиросиме, а также в качестве гостя будет присутствовать в расширенной встрече лидеров «семерки» и руководителей других стран по вопросам мира и стабильности.
В пресс-релизе японского МИД отмечается, что в ходе визита премьер-министра Японии в Киев в марте этого года стороны условились об участии Зеленского в мероприятии по линии саммита в Хиросиме в онлайн-формате, передаёт eadaily.com
«После этого президент Зеленский выразил свое твердое желание принять участие в саммите лично, и… после тщательной оценки общей повестки дня саммита было принято решение провести сессию по Украине в последний день саммита, 21 мая, с личным присутствием президента Зеленского», — отмечается в документе.
Кроме того, ожидается личное участие Зеленского в качестве гостя в расширенной встрече лидеров G7 и руководителей других государств, посвященной вопросам мира и стабильности.
«Также планируется проведение двусторонней встречи между премьер-министром (Японии Фумио) Кисидой и президентом Зеленским», — говорится в пресс-релизе.
Руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил, что после визита в Саудовскую Аравию Зеленский отправится в Японию на саммит G7, где у него запланирована встреча с американским президентом Джо Байденом.
По его словам, Зеленский и Байден обсудят создание международной коалиции истребителей и "многие другие вопросы", сообщает dw.com
"Сегодня можно официально сказать о создании коалиции самолетов, и это говорит о том, что Украина очень скоро будет иметь все необходимое для того, чтобы защитить наше украинское небо, наши города и наших граждан", - подчеркнул Ермак.