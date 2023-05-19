После поражения в Хмельницком склада с боеприпасами, на котором находились снаряды с обедненным ураном, на Европу надвигается радиоактивное облако, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на совещании в Сыктывкаре, передаёт gazeta.ru
«Их уничтожение привело к тому, что радиоактивное облако направилось в сторону Западной Европы. И в Польше уже зафиксирован рост радиации»,-утверждает секретарь Совбеза.
По его словам, Вашингтон «помог» Киеву, «надавив на своих сателлитов» и отправив на Украину снаряды с обедненным ураном. Также, отметил Патрушев, Вашингтон «уже разрабатывает и использует химическое и биологическое оружие», в том числе на Украине.
В России превышений радиационного фона не замечено, сообщили в Роспотребнадзоре.
Другие заявления Патрушева
Кроме того, Патрушев заявил, что украинские власти пытаются дестабилизировать обстановку в России и в связи с этим вырос риск терактов в местах скопления людей и на критически важных объектах: «Потенциальными объектами для терактов являются объекты ТЭК, химические и радиационно опасные производства, предприятия оборонно-промышленного комплекса». Также на территории страны активизировались украинские диверсионно-разведывательные группы и радикальные экстремистские структуры, отметил он.
Также Патрушев рассказал, что «по имеющимся сведениям, совершенные на территории РФ теракты, в их числе убийство Дарьи Дугиной, Владлена Татарского (Максима Фомина), подрыв машины Захара Прилепина, взрыв Крымского моста, подрыв газопровода «Северный поток» и другие, спланированы и осуществлены при координации спецслужб США». Теракты, по его словам, сопровождаются заранее спланированной информационной кампанией, проводимой из Вашингтона и Лондона.
Взрыв в Хмельницком
Мощные взрывы в Хмельницком и Тернополе прогремели 13 мая. В украинских Telegram-каналах сообщалось, что его причиной стал ракетный удар по заводу «Катион», где могли быть боеприпасы. Уточнялось, что на заводе находились боеприпасы с обедненным ураном. Мэр Хмельницкого Александр Симчишин подтвердил удар по одному из промпредприятий. В Минэнерго Украины заявили, что удар был нанесен по объекту энергетической инфраструктуры.
14 мая в Минобороны РФ сообщили об ударе по складам вооружений в Хмельницком и Тернополе.
15 мая портал SaveEcoBot сообщил о возросшем уровне радиации в Хмельницком. По информации ресурса скачок радиации вырос с 80-100 нанозиверт до 140-160. В Тернополе – до 130 нанозиверт. Также в городе появились дозиметрические патрули.
Тогда же глава администрации Тернополя Владимир Труш заявил, что в городе не взрывались склады с боеприпасами, содержащими обедненный уран.
16 мая пресс-служба администрации Хмельницкой области отвергла сообщения о радиационной опасности. Там уточнили, что ДУ «Хмельницкий областной центр контроля и профилактики заболеваний МОЗ Украины» проводит ежедневный мониторинг показателей радиационного фона и качества питьевой воды и «лабораторные исследования показали, что содержание вредных веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-безопасных зон не превышает допустимых значений, анализ качества воды, почвы и радиационного фона в пределах допустимых показателей... Жизни населения угрозы нет».
Также были опубликованы спутниковые снимки результатов удара по складам в Хмельницком.
Позже, однако, в украинских регионах начали появляться памятки, в которых рассказано, как обезопасить себя при повышенном радиационном фоне. Также сообщалось, что на польско-украинской границе пограничники досматривают машины в защитных костюмах. По данным украинских Telegram-каналов, с запада страны к границам европейских стран образовались километровые пробки. Кроме того, жителей Хмельницкого призвали не пользоваться водопроводной водой, добавив, что это связано с ее хлорированием.
Жители украинских и польских городов начали жаловаться на пропажу йодида калия с аптечных полок. Спустя несколько дней после взрыва в сети начали появляться сообщения, что в Одесскую область прибыл первый поезд из Хмельницкого с жителями, пострадавшими от последствий взрыва.
Также сообщалось, что под Варшавой проводились учения по противодействию радиации. В свою очередь специалисты университета Марии Кюри-Склодовской в польском Люблине зафиксировали резкий скачок уровня висмута (один из продуктов распада урана) в воздухе. Однако польские власти официально отрицали эту информацию. 19 мая в Государственном атомном агентстве заявили, что информация не соответствует действительности: никакой радиационной опасности нет.
Аналитик Анпилогов предупредил об опасности из-за уничтожения снарядов с обедненным ураном
Ситуация с распространением на территории Европы радиоактивного облака пыли, происхождение которого объяснили уничтожением на Украине снарядов с обедненным ураном, представляет серьезные риски для населения, однако масштаб угрозы предсказать невозможно, заявил военный аналитик, эксперт по ядерной энергетике Алексей Анпилогов. В беседе с «Лентой.ру» специалист оценил опасность сложившейся радиационной обстановки.
«Главная опасность такого рода инцидентов — это мелкодисперсная пыль, которая образуется при горении обедненного урана. Обедненный уран обладает неприятным свойством пирофорности — это интенсивное взаимодействие тяжелого металла с кислородом при высоких температурах. Именно это качество пирофорности используется в бронебойных снарядах, которые при столкновении с броневой плитой выбрасывают большое количество расплавленного материала, таким образом дополнительно разогревая место столкновения», — объяснил специалист.
Эти огромные количества пыли неизбежно поднялись в верхние слои тропосферы, то есть на высоту до нескольких километров. После этого они разносятся естественным движением воздушных масс, то есть ветром, потом выпадая вместе с осадками и медленно опускаясь за счет гравитации
Аналитик также обратил внимание на факт прямой опасности такой пыли для здоровья населения.
«Эта пыль представляет непосредственную опасность для мирного населения, она имеет токсический эффект для человека. Как и другие похожие металлы, уран может встраиваться в биологический обмен. Есть и вторая проблема: обедненный уран обладает радиоактивным действием, и при попадании в организм он производит системное поражение внутренних органов, в частности, репродуктивной системы. Как ни странно, это было доказано в той же Великобритании», — уточнил Анпилогов.
При этом он подчеркнул, что ввиду отсутствия необходимой научно-практической базы оценить масштабы угрозы сложно, в связи с чем невозможно предсказать, какие страны почувствуют эффект от инцидента.
"В таком случае мы будем заниматься гаданием на кофейной гуще, потому что нет сравнимых прецедентов, связанных с обедненным ураном (...) Насколько будут затронуты сопредельные государства, мы выясним уже в рамках такого неприятного натурного «эксперимента»", заключил специалист.
Природный уран- содержит около 0,0054% изотопа U-234, 0,71% U-235 и 99,28% U-238, из которого в основном и состоит обедненный уран. Обедненный уран часто используется для изготовления боеприпасов, а также для оболочек ядерных зарядов. Для примера: США применяли боеприпасы с ураном во время войны против Ирака в 1991 году. Тогда армия США сделала около 14 тыс. танковых выстрелов снарядами, содержавшими обедненный уран.
Боеприпасы с обедненным ураном международные организации не признают химическим оружием, а их применение никак не регулируется.