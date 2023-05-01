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МИД РФ предупреждает о рисках при планировании поездок в Молдову

МИД РФ предупреждает о рисках при планировании поездок в Молдову

МИД России в связи с участившимися случаями дискриминационного отношения к россиянам со стороны молдавских властей рекомендует учитывать риски при планировании поездок в Молдову.Об этом говорится в распространенном 19 мая сообщении российского дипведомства, передает tass.ru

"В последнее время участились случаи дискриминационного отношения молдавских властей к российским гражданам, въезжающим в Республику Молдова. По прилете в аэропорт Кишинева обладатели российских паспортов часто подвергаются унизительной процедуре дополнительного досмотра.

В этой связи МИД России настоятельно рекомендует российским гражданам учитывать упомянутые риски при планировании поездок в Республику Молдова", - отметили в министерстве.

В МИД РФ с сожалением отметили, что возможности оказания консульской поддержки со стороны посольства России в Кишиневе в таких ситуациях "серьезно ограничены", поскольку его сотрудникам молдавские власти зачастую не предоставляют допуск к российским гражданам.

Как сообщили в ведомстве, гражданам России после изнурительных проверок в аэропорту Кишинева отказывают во въезде под надуманными предлогами.

"В течение изнурительных проверок, которые могут занимать до 10 часов, им и их детям не предоставляются элементарные бытовые условия, включая обеспечение водой, питанием и возможностью связи с внешним миром. После этого гражданам часто отказывают во въезде в страну под надуманными предлогами. Ежедневно власти РМ таким образом запрещают въезд от 10 до 50 гражданам России", - отметили в МИД РФ.

"По имеющимся данным, в ходе таких проверок сотрудники Пограничной полиции РМ, а также находящиеся на месте представители Агентства пограничной и береговой охраны ЕС и Миссии ЕС по пограничной помощи РМ нередко записывают подобное неподобающее обращение с российскими гражданами на мобильные телефоны и выкладывают видео в Интернет", - заключили в МИД РФ.
  • Сегодня, 09:16
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