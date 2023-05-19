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Депутаты грузинского парламента подрались из-за авиасообщения с Россией

Депутаты грузинского парламента подрались из-за авиасообщения с Россией
Иллюстрация: 1tv.ge

В грузинском парламенте из-за обсуждения возобновления прямого авиасообщения с Россией подрались депутаты. Об этом сообщил Первый канал Грузии, передаёт eadaily.com

Конфликт произошел, когда лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе, выступая с трибуны, негативно отозвался о восстановлении авиасообщения, остро раскритиковав решение властей. Когда он вернулся на свое место, представитель «Силы народа» Ираклий (Дачи) Берая оскорбил его, после чего и началась потасовка.

Разнимать их пришлось другим участникам заседания.

Напомним, 19 мая самолет российской авиакомпании "Азимут", который выполнил первый после четырехлетнего перерыва прямой рейс из Москвы, сел в Тбилиси. Это первый рейс из Москвы после снятия ограничений на прямые перелеты между двумя странами. Пассажиров на борту самолета российской авиакомпании в честь этого события угощали шампанским.

В то же время в аэропорту прошла акция протеста грузинской оппозиции и других противников восстановления прямых авиарейсов в Россию. К аэропорту стянули усиленные наряды правоохранителей.

В это время сторонники грузинской оппозиционной партии «Дроа» («Время») попытались прорвать полицейский кордон. Полицейским удалось остановить участников акции протеста, однако они продолжали находиться на прилегающей территории с флагами и плакатами в поддержку Украины и Евросоюза.

Несколько тысяч человек в Тбилиси в пятницу вечером собрались на акцию протеста возле грузинского парламента, протестуя против восстановления прямого авиасообщения между Россией и Грузией. Участники митинга, которые скандируют "Нет российским полетам", требуют немедленного запрета прямых авиарейсов из России, передает eurointegration.com.ua

Среди присутствующих – политики, общественные активисты и рядовые граждане, отмечает издание.

Участники акции говорят, что возобновление прямого авиасообщения между Россией и Грузией подвергает страну серьезному риску, и страна может остаться без статуса кандидата в члены ЕС. Кроме того, по их мнению, из-за этого факта целая страна может попасть под санкции.

Депутаты грузинского парламента подрались из-за авиасообщения с Россией
фото: "ЭХО КАВКАЗА"
  • Сегодня, 09:27
  • DTV
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