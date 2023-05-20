В Дубоссарах прошли учебно-тренировочные занятия по ликвидации условного очага африканской чумы свиней. Организаторы учений – представители Республиканского центра ветеринарного и фитосанитарного благополучия. В Дубоссарах такое мероприятие проводится уже не в первый раз, в нём принимают участие как специалисты ветеринарных служб республики, так и студенты Аграрно-технологического факультета Приднестровского госуниверситета им. Т.Г. Шевченко и Тираспольского аграрно-технического колледжа им. М.В. Фрунзе, передаёт novostipmr.com
«У нас налажено тесное взаимодействие с ветеринарной службой, с Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов, с профильной службой, обеспечивающей гражданскую оборону. Поскольку это не первые учения, которые проходят на территории нашего города и района, мы всегда проводим их с должной организационной подготовкой. Естественно, делаем надлежащие выводы, чтобы обеспечить в полной мере взаимодействие между различными службами при возникновении таких ситуаций, как, например, африканская чума свиней», - рассказал глава дубоссарской госадминистрации Руслан Чабан.
Учебно-тренировочные занятия по ликвидации условного очага африканской чумы свиней прошли в два этапа: сначала была теоретическая часть, где студентам показали документальный фильм и прочитали лекции об африканской чуме свиней, во второй части прошли практические учения на территории одного из бывших свинокомплексов Дубоссарского района. С легендой учебно-тренировочных занятий познакомил участников мероприятия главный врач Дубоссарской ветеринарной лечебницы Михаил Пить.
«Из-за условной вспышки африканской чумы свиней район разделён на части. Первая угрожаемая зона находится в пяти километрах от очага, где запрещается движение автотранспорта, заезд возможен только по пропускам. При выезде из первой угрожаемой зоны проводится дезинфекция транспорта ветеринарными специалистами, которые дежурят на круглосуточном посту вместе с представителями милиции. На территории второго очага разрешается вход только в специальной одежде по спецпропускам, где также проводится обработка», - рассказал Михаил Пить.
Директор Республиканского центра ветеринарного и фитосанитарного благополучия Олег Карпинский отметил, что сегодня были задействованы не только профессионалы – ветеринарные врачи городов и районов, но и будущие специалисты, для которых эти практические учения очень важны.
«У нас много совместных задач, и нам приятно, что на сегодняшний день нам оказывается большое содействие руководством нашей республики. Хотелось бы, чтобы эти учения были проведены только в теории и не было вспышек опасных заболеваний для животных. В нашей республике на сегодняшний день нет ни одного случая африканской чумы свиней, потому что правильно расставлена ветеринарная служба», - отметил Олег Карпинский.
Он также добавил, что ветеринарная служба обеспечена всеми необходимыми средствами и вакцинами, сотрудничает с ведущими специалистами Российской Федерации и Белоруссии. Профилактические занятия проводятся и по другим инфекционным заболеваниям в городах и районах республики.
«Когда мы говорим о ветеринарии, речь идёт не только про здоровье и благополучие братьев наших меньших, речь идёт о продовольственной безопасности нашей республики. Руководство Республиканского центра ветеринарного и фитосанитарного благополучия держит руку на пульсе, следит за современными тенденциями и доводит до сведения руководства республики о новых методах предотвращения и борьбы с возможными проблемами в охватываемой области», - подчеркнул заместитель министра сельского хозяйства и природных ресурсов Игорь Паламарчук.
Работники Дубоссарской ветеринарной лечебницы были награждены почётными дипломами. Следующие учебно-тренировочные занятия пройдут в Рыбницком районе.