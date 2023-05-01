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В бендерской поликлинике возобновил работу кабинет ЛФК

В бендерской поликлинике возобновил работу кабинет ЛФК
Фото: пресс-служба Минздрава ПМР

В Бендерах в центральной городской поликлинике №1 по улице С. Лазо возобновил работу кабинет лечебной физкультуры, который более 15 лет не функционировал.

Своими силами сотрудники Бендерского центра амбулаторно-поликлинической провели ремонтные работы и оснастили его необходимым спортивным инвентарем. На работу пригласили высокопрофессионального инструктора-методиста по ЛФК, который поможет пациентам в реабилитации и лечении многих заболеваний, сообщается на сайте Минздрава.

Теперь у бендерчан есть возможность пройти комплекс реабилитации, который составляется по рекомендации врача с применением современных инновационные методик.
  • Вчера, 20:26
  • DTV
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