В Бендерах в центральной городской поликлинике №1 по улице С. Лазо возобновил работу кабинет лечебной физкультуры, который более 15 лет не функционировал.
Своими силами сотрудники Бендерского центра амбулаторно-поликлинической провели ремонтные работы и оснастили его необходимым спортивным инвентарем. На работу пригласили высокопрофессионального инструктора-методиста по ЛФК, который поможет пациентам в реабилитации и лечении многих заболеваний, сообщается на сайте Минздрава.
Теперь у бендерчан есть возможность пройти комплекс реабилитации, который составляется по рекомендации врача с применением современных инновационные методик.