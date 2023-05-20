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Молдова выполнит условия для вступления в ЕС в 2023 году, пообещала Санду

Молдова выполнит условия для вступления в ЕС в 2023 году, пообещала Санду

Молдова к середине года выполнит все условия Еврокомиссии для вступления в Европейский союз, заявила президент республики Майя Санду.

"Мы будем готовы выполнить все условия в этом году, посмотрим, когда на уровне Совета Европа в повестке появятся обсуждения о начале переговоров с Молдовой и Украиной. К середине этого года мы выполним условия, выдвинутые Еврокомиссией в прошлом году", - заявила Санду в эфире телеканала Moldova 1, пишет ria.ru.

По ее словам, через неделю состоится заседание комиссии по европейской интеграции, чтобы оценить уровень прогресса по всем направлениям.

Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдове девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.

Молдова с прошлого года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем. Отношение с Россией на сегодняшний день поддерживаются на уровне посольств.

Гражданам Молдовы невыгодно партнерство с Содружеством Независимых Государств (СНГ), заявила президент республики Майя Санду в эфире телеканала Moldova 1, сообщает eadaily.com.

15 мая спикер парламента Игорь Гросу объявил о планах Молдовы выйти из состава Межпарламентской Ассамблеи СНГ. По его словам, присутствие страны в СНГ не способствовало урегулированию конфликта в Приднестровье.

«Мы анализируем, какие отношения у нас есть в рамках этих соглашений. У нас было достаточно времени проверить и собрать доказательства, что эти соглашения, это партнерство не выгодно гражданам Молдовы, а мы отталкиваемся от интересов граждан», — сказала Санду.

При этом она пообещала, что к середине текущего года Кишинев выполнит все условия Еврокомиссии для вступления в Евросоюз.

В марте 2022 года Санду подписала заявку на вступление Молдовы в Евросоюз. Позже она говорила, что когда Кишинев продвинется «достаточно далеко по европейскому пути», то это будет подходящий момент для отказа от участия в СНГ.
  • Вчера, 20:42
  • DTV
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