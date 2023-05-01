Минэкономразвития ПМР продолжает работу по реализации механизма оплаты за электроэнергию, потребляемую на нужды уличного освещения. На совещании с руководителями исполнительных органов госвласти заместитель Председателя Правительства – министр экономического развития Сергей Оболоник отметил, что специалисты МЭР подготовили соответствующую инициативу о внесении изменений и дополнений в Закон «О республиканском бюджете на 2023 год». Сейчас документ находится на рассмотрении в Комитете по вопросам АПК, промышленности, транспорта, строительства и природных ресурсов Верховного Совета.
Говоря об изменениях, касаемых Дорожного фонда в части оплаты за уличное освещение, министр обратил внимание глав госадминистраций, что все города и районы получат на эти нужды такие же объемы финансирования, как и в предыдущие годы в рамках Закона «О Дорожном фонде ПМР». «Ранее эти деньги аккумулировались в составе средств муниципальных, распределенных в соответствии с протяженностью дорог. Думаю, такой подход устроит всех заинтересованных в этом вопросе лиц», — сказал Сергей Оболоник. Он также добавил, что такой подход позволит регионам получить дополнительный источник для распределения на восстановление дорожной сети, сообщается на сайте Министерства экономического развития ПМР.
«В следующем году ту сумму, которую мы сейчас в Дорфонде указываем отдельной строкой «на цели восстановления дорожной инфраструктуры и замены ртутных ламп на светодиодные», эти издержки ЕРЭС войдут в структуру тарифа на цели уличного освещения в 2024 году. Будут предусматриваться общие суммы по каждому из регионов, а также по дорожной сети государственных дорог», — отметил вице-премьер.
На текущие расходы по оплате электроэнергии, потребляемой уличным освещением возле дорог общего пользования, а также на реализацию мероприятий, связанных с работой этих сетей, которые находятся в государственной и муниципальной собственности, было выделено порядка 15,5 млн рублей. Эта сумма внесена в Дорфонд.
«Нами была сформирована структура распределения. В этом году 7 млн рублей будет направлено на оплату непосредственно электроэнергии, и 8 млн – на эксплуатационные восстановительные расходы инфраструктуры сетей освещения. Средства на оплату потребленной электроэнергии будут распределены по регионам в зависимости от протяженности дорог. Госадминистрации получат дополнительный источник средств для дорожной инфраструктуры», — пояснил министр.
Сергей Оболоник отметил, что для нормального функционирования уличного освещения дорог общего пользования, сети должны быть переданы на баланс ГУП «ЕРЭС». Факт передачи сетей освещения сыграл важную, полезную роль в части инвентаризации имеющихся сетей дорожного освещения, считает вице-премьер. Во всех городах и районах сейчас решается вопрос дальнейшей судьбы имущества, связанного с уличным освещением, которое не находится на учете. Бесхозными на данный момент являются 2037 светильников в Григориопольском районе, порядка 320 штук — в Дубоссарском, по Рыбницкому информация еще уточняется, в Каменке инвентаризация только начинается. В Тирасполе, Бендерах, Слободзее и Днестровске работа в данном направлении уже завершена. Сети уличного освещения, находящиеся на балансе районных дорожных управлений и организаций, будут также изъяты и переданы на баланс ЕРЭС.
При формировании Дорфонда на 2024 год будет учитываться совокупный объем потраченной электроэнергии на освещение дорожной сети.
Как говорят специалисты, по мере перехода от ртутных ламп к светодиодным будет фиксироваться экономия средств, тем самым появится возможность осветить еще больше участков дорог по всей республике. Кроме того, по мнению Председателя Правительства, такое решение позволит обеспечить дополнительной работой предприятия и организации, изготавливающие светодиодные светильники и шкафы управления. В целом, уличное освещение по всей республике планируют привести к единому формату.