Молдова является мировым лидером по производству яблок — она в среднем производит 237,7 кг на душу населения. Это вдвое больше, чем у следующего лидера — Новой Зеландии, которая производит 113 кг на душу населения. Такие данные представил экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.
Тройку самых крупных производителей яблок на душу населения замыкает Чили. Там производят 92,3 кг., сообщает yellowpages.md
В регионе ближайшим конкурентом Молдовы стала Польша со среднегодовым производством 80,2 кг на человека. Это почти втрое ниже, чем в РМ. Далее идет Сербия (71,4 кг), Венгрия (51 кг) и Беларусь (35,5 кг).
Соседние Украина и Румыния отстали еще больше с производством в 27,3 кг и 25,2 кг на человека. Это в 8,7 и 9,4 раз меньше, чем в Молдове.
Кстати, в топ-10 стран еще вошли: Турция (44,8 кг), Македония (42,7 кг), Италия (38,1 кг) и Албания (36,9 кг). По словам Ионицэ, среднегодовое производство первой десятки стран составляет 80 кг на душу населения.