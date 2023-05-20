Dnestr.TV

 
0

В ЕС рассказали детали 11 пакета санкций против РФ

В ЕС рассказали детали 11 пакета санкций против РФ
Фото: EPA/UPG/ Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен


Новый пакет санкций ЕС затронет 90 компаний, которые помогали России обходить ранее введенные против нее экономические ограничения. Об этом в субботу, 20 мая, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, сообщает ZDF.

"В одиннадцатом пакете санкций у нас более 90 компаний по всему миру, в отношении которых у нас есть четкие доказательства того, что они нарушают санкции, то есть поставляют санкционные товары непосредственно в Россию из Европейского Союза, обходя третьи страны", - подчеркнула она.

По ее словам, часть этих компаний, подпадающих под запрет, зарегистрированы в Китае, передает korrespondent.net.

"Это не значит, что они должны быть китайскими компаниями. Это компании, которые существуют частично на бумаге и владельцы, происходящие из других стран. Но они зарегистрированы в Китае, и здесь мы будем четкими", - добавила фон дер Ляен.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак также прокомментировал новый пакет санкций против РФ.

"Решение Евросоюза ввести санкции против более 90 нероссийских компаний, которые помогали России обходить санкции, можно только приветствовать", - отметил он.

Этот пакет направлен на компании в третьих странах, которые помогают поставлять европейские товары в РФ, а также продукцию «двойного назначения». Пока новые санкции еще не приняты.

Китай уже выступал против распространения западных санкций на его компании. Ранее фон дер Ляйен сказала, что странам Евросоюза следует ужесточить политику в отношении Китая. По словам фон дер Ляйен, у государств, входящих в Европейский союз, есть различные интересы, связанные с КНР, но «Китай сильно изменился» и члены ЕС «едины» в готовности ужесточить свою политику, пишет mk.ru.

  • Сегодня, 08:13
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • МУП"Бендерырынокторг" приглашает к сотрудничеству
  • Общий объем товаров в Приднестровье, не соответствующих ...
  • Молдова купит противоградовые ракеты у Болгарии за 20 м ...
  • Зеленский подписал закон о запрете в Украине географиче ...
  • Николай Басков, Филипп Киркоров и Стас Михайлов исполни ...
  • 9 мая Вадим Красносельский дал интервью журналистам (ви ...
  • В Тирасполе отпраздновали День Победы
  • В Кишиневе российский рэпер отказался петь без флага У ...
  • На еврейском кладбище в Бендерах прошёл памятный митинг
  • Украинцы смогут добраться поездом в Австрию

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • МУП"Бендерырынокторг" приглашает к сотрудничеству
  • Общий объем товаров в Приднестровье, не соответствующих ...
  • Молдова купит противоградовые ракеты у Болгарии за 20 м ...
  • Зеленский подписал закон о запрете в Украине географиче ...
  • Николай Басков, Филипп Киркоров и Стас Михайлов исполни ...
  • 9 мая Вадим Красносельский дал интервью журналистам (ви ...
  • В Тирасполе отпраздновали День Победы
  • В Кишиневе российский рэпер отказался петь без флага У ...
  • На еврейском кладбище в Бендерах прошёл памятный митинг
  • Украинцы смогут добраться поездом в Австрию
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна