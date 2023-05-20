Фото: EPA/UPG/ Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Новый пакет санкций ЕС затронет 90 компаний, которые помогали России обходить ранее введенные против нее экономические ограничения. Об этом в субботу, 20 мая, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, сообщает ZDF.
"В одиннадцатом пакете санкций у нас более 90 компаний по всему миру, в отношении которых у нас есть четкие доказательства того, что они нарушают санкции, то есть поставляют санкционные товары непосредственно в Россию из Европейского Союза, обходя третьи страны", - подчеркнула она.
По ее словам, часть этих компаний, подпадающих под запрет, зарегистрированы в Китае, передает korrespondent.net.
"Это не значит, что они должны быть китайскими компаниями. Это компании, которые существуют частично на бумаге и владельцы, происходящие из других стран. Но они зарегистрированы в Китае, и здесь мы будем четкими", - добавила фон дер Ляен.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак также прокомментировал новый пакет санкций против РФ.
"Решение Евросоюза ввести санкции против более 90 нероссийских компаний, которые помогали России обходить санкции, можно только приветствовать", - отметил он.
Этот пакет направлен на компании в третьих странах, которые помогают поставлять европейские товары в РФ, а также продукцию «двойного назначения». Пока новые санкции еще не приняты.
Китай уже выступал против распространения западных санкций на его компании. Ранее фон дер Ляйен сказала, что странам Евросоюза следует ужесточить политику в отношении Китая. По словам фон дер Ляйен, у государств, входящих в Европейский союз, есть различные интересы, связанные с КНР, но «Китай сильно изменился» и члены ЕС «едины» в готовности ужесточить свою политику, пишет mk.ru.