Граждане Республики Молдова, постоянно или временно проживающие на территории Турции, будут иметь право конвертировать свои водительские права, освобождаясь от посещения водительских курсов, сдачи теоретических и практических экзаменов.
Решение действует для всех категорий водителей на основании молдавско-турецкого соглашения о взаимном признании водительских прав, сообщает Агентство государственных услуг.
По мнению властей, конвертация водительских удостоверений обеспечит гражданам право управления транспортными средствами в международном сообщении и будет способствовать заключению более выгодных трудовых договоров в сфере работ, связанных с транспортной областью, сообщает Noi.md..
На практике переоформление водительских удостоверений происходит, когда обладатели водительских удостоверений, полученных в Республике Молдова, обращаются в компетентный орган Турецкой Республики.
Соответственно, обладатели водительских удостоверений, полученных в Турецкой Республике, должны обратиться в компетентные подразделения Агентства государственных услуг для их конвертации в водительские удостоверения, выданные в Республике Молдова, без сдачи экзаменов.
При конвертации водительских удостоверений, выданных властями двух стран, подтверждение их категорий/подкатегорий будет осуществляться по принципу эквивалентности.
Водительские удостоверения, выданные властями одной из договаривающихся сторон, теряют силу для обращения на территории государства другой договаривающейся стороны по истечении шести месяцев со дня получения владельцем права проживания на территории государства другой договаривающейся стороны.
Отметим, что двустороннее Соглашение между правительством Республики Молдова и правительством Турецкой Республики о преобразовании и взаимном признании водительских удостоверений было подписано на неограниченный срок и вступило в силу в начале этого года.
В настоящее время Республика Молдова имеет двусторонние соглашения о преобразовании водительских удостоверений и взаимном признании водительских удостоверений с пятью государствами. Вы можете увидеть список здесь.