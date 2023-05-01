В 2023 году в Молдове стоимость меда снизилась почти на 30%: два года назад килограмм стоил 110 леев, а сегодня — около 60-70 леев. Пчеловоды считают, причина в том, что Украина перенаправила экспорт в Евросоюз, пишет kp.md ссылаясь на tv8.md.
Ежегодно Молдова экспортирует в страны ЕС около 3,5–4 тыс. тонн меда. Однако с началом событий на Украине перенаправила свой экспорт в объеме около 60 тыс. тонн меда из СНГ в Европу. Теперь молдавские пчеловоды говорят, что у них есть предложения, но их не устраивает цена.
- Наши конкуренты — крупные производители. Например, наши украинские соседи. После Нового года из стран Латинской Америки импортировали большое количество меда, поэтому наши пчеловоды, которые надеялись, что после нового года цена увеличится, оказались в ситуации, когда цена снизилась, — рассказал пчеловод, председатель Ассоциации экспортеров Молдовы Виталий Попа.
Пчеловоды также отмечают, что в этом году из-за переменчивой погоды опыление началось позже, но пчелы хорошо развились и взялись за дело.
Каждый год пчеловоды теряют около четверти пчелиного поголовья. Два года назад было запущено приложение для совместной работы с фермерами, но с исправлением ошибок и внесением поправок в законодательство процесс затянулся. Лишь с января этого года регистрация и предоставление данных в приложении стали обязательными для пчеловодов и фермеров. Например, если они намерены применять химические средства для обработки земли, то за 48 часов до этого они должны ввести информацию в систему: дату и время начала и окончания процесса, метод, название продукта и применяемую дозу.
На сегодняшний день в Молдове около 8 000 пчеловодов. По данным Ассоциации пчеловодов, в стране официально зарегистрировано около 260 тыс. пчелиных семей, причем их численность остается неизменной как минимум в течение последних 3 лет.