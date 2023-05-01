Кишинев и Тирасполь приближаются к урегулированию приднестровского конфликта, и это может произойти буквально в перспективе года. Такое мнение высказал бывший вице-премьер по реинтеграции Молдовы, эксперт в области политического анализа, стратегического планирования и разрешения конфликтов Владислав Кульминский, выступая в программе "Территория свободы" с Лилией Бураковски, передает Noi.md.
Он дал понять, что переговоры Кишинева и Тирасполя ведутся в тишине.
"Чем меньше мы слышим сейчас о приднестровском вопросе, то тем меньше, соответственно, возникает поводов думать, что эта ситуация может перейти в горячую фазу, а такая опасность, конечно же, есть. Кстати, в плане заявлений и Кишинёв и Тирасполь проявляли крайнюю сдержанность в заявлениях. И одни и другие за последние полтора-два года говорили исключительно о необходимости мирного политического урегулирования конфликта, о необходимости сохранения стабильности, сохранения мира. Потому что если, не дай Бог, война придёт, то эту ситуацию не спрогнозировать, не остановить уже не сможет никто. Поэтому единственный способ этого избежать - это ее не допустить. Вот что очень важно", - сказал эксперт.
По его словам, под словом стабильность Тирасполь и Кишинев понимают отсутствие войны, предсказуемую ситуацию и настрой на политическое, мирное решение конфликта.
"Абсолютно, совершенно само собой понятно, что это регулирование должно происходить в рамках суверенитета, территориальной целостности Республики Молдова, сохранения ее международно признанных границ с предоставлением особого статуса Приднестровскому региону" - отметил Владислав Кульминский.
При этом он указал на то, что возможная дестабилизация на правом берегу Днестра автоматически дестабилизирует левый берег, а возможная дестабилизация на левом берегу Днестра практически автоматически дестабилизирует правый берег.
"Потому что тут нет ситуации, когда что-то происходит на правом берегу, и левый берег просто остается в стороне, или наоборот, что-то происходит на левом берегу, и правый берег остается остается в стороне", - сказал эксперт.
Он напомнил об успешных переговорах Кишинева и Тирасполя по снижению цены электроэнергии, поставляемой на правый берег Днестра Молдавской ГРЭС.
"Что касается договоренностей, вы их сами видели, что цена на электроэнергию снизилась с 73 до 66 долларов за мегаватт. Это прекрасный для Кишинёва результат. Можно только похлопать. Я, как профессиональный переговорщик, могу только похлопать тем переговорщикам, которые этого результата добились. Я вам скажу, что в этом процессе участвовал и премьер-министр и новый министр энергетики, и они действительно добились в данной конкретной ситуации максимально возможного, поэтому можно себе представить, что определенная, наверное, координация тех или иных вопросов сегодня происходит. Ну и конечно же одновременно Кишиневу нужно готовиться к политическому урегулированию конфликта", - заявил Владислав Кульминский.
При этом он полагает, что стороны к этому уже готовятся.
"Я думаю, что мы к этому готовимся. Потому что я считаю, что этот конфликт уже больше не является замороженным, и что запихнуть его обратно в бутылку уже не получится. Уже нужно быть готовым к развитию переговорного процесса и к урегулирования этого конфликта. Я думаю, что это произойдет буквально в перспективе года, и поэтому Кишинев, конечно же, к этому должен быть обязательно готов", - подчеркнул бывший вице-премьер по реинтеграции Молдовы, эксперт в области политического анализа, стратегического планирования и разрешения конфликтов.
Он признал, что для этого понадобится еще и очень крупное финансирование, и эти фонды может представить только Запад.
"Я знаю приблизительную сумму, о которой идёт речь, но я не буду её озвучивать для того, чтобы никого не пугать. Конечно же, здесь без международной поддержки, без очень серьёзных фондов на реинтеграцию страны не обойтись. Это абсолютно понятно, что Кишинёв сам, своими силами этого вытащить не сможет. Я больше вам скажу. За последний год, со времени начала войны в Украине социально-экономическая ситуация в Молдове крайне тяжелая и непростая, и именно Европейский союз оказывает Молдове массированную помощь. Без этой помощи республике было бы очень тяжело. Вот и поэтому что касается приднестровского конфликта приднестровского урегулирования, то здесь тоже понадобится очень серьезная массированная помощь, массированные инвестиции Запада", - заявил Владислав Кульминский.
По его словам, существует очень много разных международных инструментов и как правило они предоставляются в ходе постконфликтного урегулирования.
"Но важно то, что сегодня, собственно говоря, ни у кого не должно быть стимулов к тому, чтобы приднестровский конфликт разморозить. И вот над этой задачей мне кажется нужно работать очень и очень плотно. Я считаю, что с этой задачей с этой задачей правительство справилось и справляется", - подчеркнул эксперт.