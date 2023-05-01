Dnestr.TV

 
0

В Одессе бюст Толстому перенесут в музей под открытым небом

В Одессе бюст Толстому перенесут в музей под открытым небом

Памятник русскому писателю Льву Толстому в Одессе перенесут с площади, которая носит его имя, в музей под открытым небом. Такое решение еще 16 марта приняла историко-топонимическая комиссия при мэрии города. Об этом в воскресенье сообщило украинское издание "Общественное".

"Памятник перенесут с одноименной площади в специально обустроенное в Одессе музейное пространство под открытым небом", - говорится в ответе директора департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции горсовета Ивана Липтуги на запрос издания. Решение о переносе принято членами историко-топонимической комиссии горсовета, передает ТАСС.

В издании обратили внимание, что этот памятник входит в реестр монументального искусства местного значения.

Борьба с памятниками началась на Украине после госпереворота 2014 года, когда был принят закон о декоммунизации. Он предполагает демонтаж мемориалов, а также переименование топографических объектов, связанных с советской историей. За восемь лет на Украине были демонтированы более 2 тыс. памятников советским деятелям, изменены названия более 900 населенных пунктов, а также около 50 тыс. улиц, площадей и других объектов.

В последнее время украинские власти активизировали эту кампанию. По всей стране сносят памятники, переименовывают улицы, носящие имена русских и советских писателей, художников, ученых, путешественников. 21 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон о "деколонизации", запрещающий присваивать географическим объектам названия, которые связаны с Россией, ее достопримечательностями или историческими событиями.

  • Вчера, 18:16
  • DTV
  • Просмотров: 49
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • МУП"Бендерырынокторг" приглашает к сотрудничеству
  • Общий объем товаров в Приднестровье, не соответствующих ...
  • Зеленский подписал закон о запрете в Украине географиче ...
  • Николай Басков, Филипп Киркоров и Стас Михайлов исполни ...
  • 9 мая Вадим Красносельский дал интервью журналистам (ви ...
  • В Кишиневе российский рэпер отказался петь без флага У ...
  • В Тирасполе отпраздновали День Победы
  • На еврейском кладбище в Бендерах прошёл памятный митинг
  • Украинцы смогут добраться поездом в Австрию
  • Из-за неисправности старого телевизора погиб человек

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • МУП"Бендерырынокторг" приглашает к сотрудничеству
  • Общий объем товаров в Приднестровье, не соответствующих ...
  • Зеленский подписал закон о запрете в Украине географиче ...
  • Николай Басков, Филипп Киркоров и Стас Михайлов исполни ...
  • 9 мая Вадим Красносельский дал интервью журналистам (ви ...
  • В Кишиневе российский рэпер отказался петь без флага У ...
  • В Тирасполе отпраздновали День Победы
  • На еврейском кладбище в Бендерах прошёл памятный митинг
  • Украинцы смогут добраться поездом в Австрию
  • Из-за неисправности старого телевизора погиб человек
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна