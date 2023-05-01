В Одессе люди массово отдыхают на пляжах. Несмотря на запрет областной военной администрации, на берегу моря можно увидеть как взрослых, так и детей.
В местных телеграм-каналах опубликовали фото и видео, на которых видно, что люди не прислушиваются к запрету, пишет 24 Канал. Они отдыхают, несмотря на минную опасность.
Что происходит на одесских пляжах На кадрах можно увидеть людей, которые загорают на берегу моря. Некоторые даже рискуют купаться в море, которое ранее было заминировано.
Что известно о запрете купания в Одессе Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук заявлял в апреле, что курортного сезона в Одессе в 2023 году не будет. По его словам, власти не будут открывать пляжи для публичного доступа, вместо этого будут разминировать акваторию Черного моря.
Уже 17 мая руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала, что военные предоставили местным властям Одессы рекомендации по созданию мест отдыха.
По словам Гуменюк, Черное море до сих пор заминировано. Так что нужно избежать массовых скоплений людей. Ведь отдыхающих нужно снабдить укрытиями, толпы нужно избежать и в случае экстренной эвакуации.
"Действительно, вопрос очень актуален, потому что мы понимаем — все равно будут приезжать люди. Мы понимаем, что это лето, люди хоть немного хотят солнца. Но мы знаем, какие есть рекомендации военных. Мы понимаем, что это город, который не в тыла", — отметила ТСН.ua спикер мэрии Наталья Мальцева.
В городском совете подчеркнули, что сообщений о подготовке к открытию муниципальных пляжей не было. Официального решения, разрешат ли местным и гостям города отдыхать на побережье Черного моря, пока нет.
Следует отметить, что остается действующим общий приказ Одесской областной военной администрации и военного командования, принятый в прошлом году, о запрете на въезд и пребывание на побережье Черного моря, а также в заливах, внутренних морских водах и на территориях пляжных зон , расположенных в пределах прибрежной защитной полосы Черного моря по территории Одесской области.