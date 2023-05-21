Такой пункт содержится в резолюции, которую приняли участники правительственного митинга.
Участники правительственного митинга в Кишиневе в воскресенье приняли резолюцию, призвав расширить участие иностранных государств в переговорах по решению приднестровской проблемы, передает ТАСС.
"Расширить иностранное представительство в переговорах по мирному и окончательному разрешению приднестровского конфликта и использовать процесс вступления в ЕС в качестве катализатора для повышения благосостояния и уровня жизни молдавских граждан в реинтегрированном приднестровском регионе", - говорится в одном из пунктов резолюции, которую одобрили участники митинга.
Мероприятие прошло по инициативе президента страны Майи Санду с целью продемонстрировать поддержку проевропейского курса со стороны населения на фоне акций протеста оппозиции. В нем также приняла участие председатель Европейского парламента Роберта Метсола.
Переговоры по приднестровскому вопросу ведутся в формате "пять плюс два", где Молдова и Приднестровье выступают в качестве сторон, ОБСЕ - посредник, Россия и Украина - страны-гаранты, а США и ЕС - наблюдатели. Ранее отвечающий в молдавском правительстве за приднестровское урегулирование вице-премьер Олег Серебрян, предложил поднять статус ЕС и США с наблюдателей до посредников или гарантов. При этом МИД Приднестровья выступил против любых изменений в переговорном формате.
Митинг в Кишиневе по инициативе президента Молдавии Майи Санду является имитацией всенародной поддержки, заявил РИА Новости директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников.
В воскресенье глава молдавской республики созвала митинг под лозунгом "Европейская Молдова". Президент Молдовы считает, что акция должна продемонстрировать западным партнерам стремление жителей Молдовы интегрироваться в Евросоюз. Участники принесли с собой флаги Молдовы и ЕС. С приветственными речами выступили Санду и глава Европарламента. Митинг завершился принятием резолюции.
"Европейская интеграция – прекрасная мечта многих жителей Молдовы на протяжении последних десятилетий – стремительно теряет свою привлекательность. Еще 2 года назад число сторонников евроинтеграции почти достигало 70%, сегодня эта цифра вдвое меньше. Молдаване с 2014 года пользуются "безвизом" с Европой, еще ранее они имели возможность обзаводиться румынским паспортом и работать в ЕС легально. Сегодня они без иллюзий смотрят на Евросоюз и на свои перспективы в этом объединении", - сказал Шорников.
По его словам, проевропейская власть принесла им европейские тарифы на энергоносители и европейские цены на продукты питания, при этом молдавская продукция на высококонкурентных европейских рынках оказалась невостребованной. "Следует признать, что Молдове не удается найти своей ниши в распределении труда в рамках Европы. Страна нищает, люди ее покидают. Все это приведет к тому, что обезлюженную территорию присоединит к себе Румыния и возьмет на себя ответственность за состояние этого края. Психологические барьеры в ЕС для этого, кажется, уже сняты", - отметил собеседник агентства.
По его словам, с экономической точки зрения Приднестровье оказалось гораздо лучше готовым к работе на европейских рынках. Все "сливки" от присоединения Молдовы к DCFTA (зона свободной торговли с ЕС) в 2014 г. снимают в основном приднестровские предприятия, которые получили возможность сбыта там своей промышленной продукции, пользуясь дешевизной рабочей силы и лучшей обеспеченностью энергоресурсами, отметил эксперт. "Но экономический аспект никогда не определял умонастроения приднестровцев. К тому же в республике все знают, что европейские рынки – это всего лишь способ компенсации гораздо более широких возможностей на рынках России и государств ЕАЭС, ставших недоступными после украинского майдана", - сказал собеседник.
"Приднестровье свой выбор в пользу России никогда не меняло. На референдуме в 2006 году приднестровцы проголосовали за независимость своей республики с последующим присоединением к России. Надо понимать, что свою республику они создавали только для того, чтобы в условиях дезинтеграции Советского Союза не допустить поглощения себя Румынией и сохранить шанс на единство с Россией", - подчеркнул Шорников.
Он отметил, что в Приднестровье довольно скептически смотрят на потуги молдавских властей ускорить процесс евроинтеграции. В Тирасполе воспринимают все это скорее как элемент внутриполитической борьбы между действующей правящей командой во главе с Санду и разрозненной оппозицией.
"Еще год назад власть в Молдове заявляла, что никакого референдума по вопросу евроинтеграции в Молдове проводить не нужно, что сам факт их безоговорочной победы на президентских и парламентских выборах является своеобразным референдумом. Но сегодня для поддержки своего курса на европейскую интеграцию они вынуждены проводить Национальное собрание, которое заведомо представляется лишь имитацией всенародной поддержки. При этом в разных городах страны уже идут альтернативные митинги с требованиями о референдуме по вопросам евроинтеграции, сохранения независимости и нейтралитета страны", - отметил эксперт.
"Следует признать, что политика Майи Санду и ее команды напрочь дискредитировала саму идею евроинтеграции среди молдаван. Но значительно большую лепту в этот процесс внесли сами европейцы – крайняя степень русофобии, продвижение ЛГБТ-повестки, борьба с традиционными ценностями, двуличие в вопросах сохранения национальной идентичности молдаван и прав национальных меньшинств в Молдове – все это разрушает прекрасную мечту о сытом и безопасном Евросоюзе", – добавил Шорников.
На национальном собрании «Европейская Молдова» принята резолюция
Граждане, присутствовавшие на национальном собрании «Европейская Молдова», проголосовали за Резолюцию, в которой подтвердили стремление Республики Молдова стать полноправным членом Европейского союза.
Полный текст резолюции читайте ниже:
«РЕЗОЛЮЦИЯ национального собрания "Европейская Молдова", принятая на площади Великого национального собрания 21 мая 2023 г.
Мы, граждане Республики Молдова, собрались 21 мая 2023 года на площади Великого национального собрания, в решающий для судьбы страны момент, чтобы подтвердить стремление Республики Молдова стать полноправным членом Европейского союза, в развитие которого мы хотим внести свой вклад, в силу того, что мы европейцы – как исторически, географически, культурно, так и через фундаментальные ценности.
Неоспоримое право гарантировать европейское, демократическое, свободное и процветающее будущее Республики Молдова принадлежит народу Республики Молдова.
Вступление в Европейский союз – это единственный путь, который может принести нашей стране стабильность перед лицом вызовов, и единственный шанс для развития Республики Молдова, который позволит будущим поколениям реализовать свой потенциал, накопить благополучие, модернизировать страну и жить наполненной жизнью.
В связи с этим принимаем следующую Резолюцию:
Мы, граждане Республики Молдова, просим политический класс, все партии и политиков сейчас и всех тех, кто будет решать судьбу страны в будущем:
1.Внести изменения в Конституцию Республики Молдова, чтобы окончательно и необратимо закрепить присоединение Республики Молдова к Европейскому союзу. Это общее стремление граждан должно быть выполнено всеми политическими деятелями Республики Молдова.
2.Обеспечить открытие переговоров о присоединении как можно быстрее и укрепить государственные институты, чтобы гарантировать присоединение Республики Молдова к Европейскому союзу.
3.Обеспечить быструю транспозицию европейского законодательства с привлечением специалистов из стран, недавно прошедших такой же этап присоединения, в частности, из Румынии. Подготовить государственных служащих, примаров, академическую среду, деловых людей к процессу вступления в ЕС с целью увеличения способности освоения европейских фондов и полного использования преимуществ процесса вступления для модернизации страны.
4.Расширить международный контекст переговоров о мирном, окончательном разрешении приднестровского конфликта и использовать процесс вступления в ЕС в качестве катализатора для повышения благосостояния и уровня жизни молдавских граждан в реинтегрированном приднестровском регионе.
5.Объединить усилия для улучшения качества жизни граждан и повышения уровня жизни до европейских стандартов и модернизации населенных пунктов, чтобы все граждане имели доступ к качественным услугам и коммунальным услугам, на европейском уровне.
6.Обеспечить взаимосвязь всех инфраструктурных систем с европейским рынком – электрического, газотранспортного, автомобильного, железнодорожного, связи – исключить любой вид шантажа и обеспечить независимость Республики Молдова для свободного и беспрепятственного развития.
7.Решительно осудить незаконную и бесчеловечную войну, начатую Россией в Украине, которая подрывает стабильность и серьезно затрагивает весь регион, в том числе Республику Молдова, и занять четкую позицию в отношении людей, развязавших войну, объявленных международными институтами военными преступниками, и тем, кто поддерживает войну и участвует в дестабилизации ситуации в регионе и в нашей стране.
Принимая во внимание стремление граждан Республики Молдова преобразовать страну на европейском пути, мы обращаемся к институтам Европейского союза с просьбой продолжить поддержку, оказываемую нашей стране, и принять Республику Молдова в европейскую семью после выполнения условий о присоединении. Вступление в Европейский союз – это путь, твердо выбранный Республикой Молдова», - цитирует документ noi.md.