Ежегодно перед купальным сезоном спасатели Приднестровья обучаются на курсах по подготовке инспекторов-спасателей на водных объектах. В Тираспольском юридическом институте МВД ПМР 22 мая собрались 66 инспекторов-спасателей из всех подразделений – от Каменки до Днестровска.
Заместитель министра - начальник Главного управления по чрезвычайным ситуациям МВД ПМР поприветствовал курсантов: «От ваших действий зависит жизнь и здоровье людей. Вы обязаны пройти специальную подготовку и ответственно нести службу на спасательных постах», передает пресс-центр МВД ПМР.
Четыре дня сотрудники аварийно-спасательных подразделений будут отрабатывать алгоритмы действий при спасении утопающих на воде и оказании первой помощи. Навыки обязательно отработают, чтобы в случае необходимости правильно и последовательно выполнить предписанные действия.
В конце обучения специалисты получат удостоверения и 29 мая заступят на спасательные посты на официальных пляжах республики.