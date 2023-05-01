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Спасатели готовятся к купальному сезону

Спасатели готовятся к купальному сезону

Ежегодно перед купальным сезоном спасатели Приднестровья обучаются на курсах по подготовке инспекторов-спасателей на водных объектах. В Тираспольском юридическом институте МВД ПМР 22 мая собрались 66 инспекторов-спасателей из всех подразделений – от Каменки до Днестровска.

Заместитель министра - начальник Главного управления по чрезвычайным ситуациям МВД ПМР поприветствовал курсантов: «От ваших действий зависит жизнь и здоровье людей. Вы обязаны пройти специальную подготовку и ответственно нести службу на спасательных постах», передает пресс-центр МВД ПМР.

Четыре дня сотрудники аварийно-спасательных подразделений будут отрабатывать алгоритмы действий при спасении утопающих на воде и оказании первой помощи. Навыки обязательно отработают, чтобы в случае необходимости правильно и последовательно выполнить предписанные действия.

В конце обучения специалисты получат удостоверения и 29 мая заступят на спасательные посты на официальных пляжах республики.
  • Сегодня, 11:15
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