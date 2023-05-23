Законодатели США отложили обсуждение очередной военной помощи Украине из-за тупиковой ситуации с потолком госдолга и неопределенностью последствий ожидаемого контрнаступления Киева, пишет The Hill.
По словам конгрессмена Энди Кима, законодатели обсуждали, что должно войти в следующий пакет помощи, однако у него нет уверенности по поводу сроков принятия законопроекта. Неопределенная ситуация с лимитом госдолга ставит под вопрос в том числе и помощь Украине, отметил Ким, сообщает РБК
По мнению конгрессмена Билла Китинга, дальнейшая помощь будет зависеть от результатов украинского контрнаступления. «Это могут быть успехи, после которых большая поддержка будет в меньшей степени нужна. Или может быть нанесен ущерб, из-за чего потребуется больше [помощи]», — пояснил законодатель.
Конгрессмен Маккарти исключил сокращение оборонных расходов для предотвращения дефолта
Президент США «месяцами игнорировал надвигающийся кризис» и сейчас из-за своего бездействия «рискует столкнуться с первым в американской истории дефолтом», отметил спикер палаты представителей конгресса
Спикер палаты представителей конгресса США республиканец Кевин Маккарти связал угрозу дефолта с бездействием президента Джо Байдена.
«Он [Байден] месяцами игнорировал надвигающийся кризис, несмотря на мои неоднократные призывы к переговорам. Из-за своего бездействия он рискует столкнуться с первым в американской истории дефолтом», — написал конгрессмен в «Твиттере».
В Белом доме состоялась встреча Байдена и Маккарти, однако достичь соглашения не удалось. При этом оба считают, что договориться все-таки получится. Спикер уже пообещал разговаривать с американским лидером каждый день, пока они не придут к соглашению.
Байден и демократы призывают конгресс повысить лимит без каких-либо условий. Республиканцы, контролирующие палату представителей, отказываются одобрять повышение потолка без сокращения бюджетных расходов. Выйти из тупика им пока не удалось.
До этого Маккарти предполагал, что Байден, вероятно, предпочитает «стать первым президентом в истории, объявившим дефолт по долгу», чем договориться.
Министр финансов Джанет Йеллен не раз предупреждала конгресс о возможности дефолта уже 1 июня, если не будут приняты меры. В январе госдолг страны достиг потолка в $31,4 трлн. По словам Йеллен, если не повысить потолок или не приостановить его действие, уже к 1 июня у государства могут закончиться средства для обслуживания долга.
Республиканцы, контролирующие палату представителей конгресса, настаивают на увеличении потолка с условием сокращения бюджета на $4,8 трлн. Демократы требуют повысить лимит без условий.