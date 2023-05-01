Лидер партии «Сила диаспоры» Николай Рапча обратился к президенту Майе Санду, премьер-министру Дорину Речану и спикеру парламента Игорю Гросу с предложением создать в Молдове министерство диаспоры. По словам Рапчи, новое ведомство поможет гражданам, живущим за границей, принимать участие в жизни страны, передаёт newsmaker.md
Рапча отметил, что бюро по связям с диаспорой не обладает инструментами и статусом, необходимыми для того, чтобы сделать сотрудничество между молдавскими властями и гражданами Молдовы, живущими за рубежом, более эффективным.
«Мы ценим то хорошее, что было сделано для диаспоры, но считаем, что огромный потенциал более эффективного сотрудничества не используется. Бюро было хорошим решением, но сейчас необходим другой подход», — добавил Рапча.
По словам политика, новое министерство может стать «настоящим мостом между Молдовой и ее гражданами за границей и обеспечит платформу для использования потенциала диаспоры».
«Даже если на первый взгляд может показаться, что создание нового министерства означает лишь новые бюджетные расходы, на самом деле это не так. Мы призываем вас отнестись к возможному созданию этого министерства как к инвестиции, и впоследствии вы увидите, что она будет успешной», — отметил он, добавив, что диаспора готова содействовать созданию министерства, поделившись своим опытом и знаниями.