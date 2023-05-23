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Антикоррупционная мера в сфере образования

Антикоррупционная мера в сфере образования

Депутатский корпус Верховного Совета Приднестровьяв окончательном чтении принял законопроект, запрещающий близким родственникам занимать должности директора и заместителя директора в одной организации образования. К близким родственникам относятся родители, супруги, братья, сестры и дети. Запрет распространяется и на близких родственников супруга или супруги.

По словам главы парламентского комитета по образованию, общественным объединениям и СМИ Игоря Буги, данное законодательное решение относится к категории антикоррупционных актов, передаёт newspmr.com

«Речь идет о всей системе образования – и школах, и вузах, и техникумах. Конечно, мы приветствуем появление династий в школах, но в виде преподавателей. Пусть один из них руководит, а остальные работают преподавателями. Они не могут все быть заместителями и превращать это дело в семейный бизнес», - прокомментировал председатель профильного комитета ВС ПМР.

Также по новым правилам на должность руководителя городской организации образования (школа, детские сады и т.д.) сможет претендовать только кандидат с высшим педагогическим образованием второго уровня – это специалитет или магистратура.

«До этого, законом было предусмотрено просто наличие высшего образования, а далее шли отсылочные нормы к квалификационному справочнику, где позволялось в исключительных случаях назначать людей с непрофильным образованием», - пояснил Игорь Буга.

Для сельской местности парламентарии сохранили прежнюю норму, разрешающую в исключительных случаях занимать должность руководителя организации образования специалистам с непрофильным образованием.

«Мы убеждены, что в городах республики Управления народного образования в силах найти директора с профильным образованием второго уровня. В городах есть учителя грамотные, толковые, опытные. Для сел мы оставили старую норму. Все-таки с сельским образованием надо еще работать. Там есть проблемы, часто не хватает преподавателей», - подчеркнул Игорь Буга.

  • Сегодня, 08:53
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