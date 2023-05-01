Центральная избирательная комиссия (ЦИК) заявляет, что республиканский референдум о внешнеполитическом векторе Республики Молдова будет невозможен до конца этого года, сообщает point.md со ссылкой на radiomoldova.md
ЦИК ссылается на положения Избирательного кодекса, которые налагают определенные ограничения на организацию референдумов в условиях проведения осенью этого года всеобщих местных выборов. Референдум, которого требуют сторонники политической партии «Шор», по мнению экспертов, является не чем иным, как попыткой удержать Республику Молдова под влиянием России.
Председатель Оргеевского района и один из лидеров формирования Дину Цуркану сообщил, что партия намерена провести плебисцит до конца года.
"Инициативная группа создана, и мы собираемся предпринять все необходимые шаги, чтобы обратиться в ЦИК, согласно положениям действующего законодательства. Обязательно как можно скорее, даже быстрее, чем к концу года", - отметил Цуркану.
Избирательный кодекс предусматривает ряд ограничений при проведении республиканского референдума. Среди них запрет на его проведение за 60 дней до или после выборов. Кроме того, срок не менее двух месяцев предусмотрен для сбора не менее 100 тысяч подписей. Соответственно, такой референдум в этом году невозможен, прокомментировал секретарь Центральной избирательной комиссии Александр Берлинский.
"Если брать календарь, то срок сбора подписей не может быть меньше двух месяцев. Допустим, что соберут за два месяца, предъявите их в ЦИК. У комиссии есть 30 дней на их проверку, то есть три месяца. Допустим, оно передано в парламент и дано добро на проведение референдума, который не может состояться ранее, чем через 60 дней, еще два месяца. Итак, имеем два месяца и три месяца - 5 месяцев.
И давайте учтем ограничение, что республиканский референдум не может состояться за 60 дней до или после общенациональных выборов. Осенью у нас всеобщие местные выборы", - заявил секретарь ЦИК Александр Берлинский.
Инициатива партии «Шор» противоречит положениям Декларации о независимости и направлена на сохранение Республики Молдова в сфере влияния России, считает эксперт по конституционному праву Александру Арсени.
"Чего он добивается - держать нас под властью Москвы, вот цель. Эта инициатива противоречит положениям Декларации независимости, поскольку в Декларации независимости говорится, что народ свободен решать свою судьбу в этноисторическом пространстве своего национального становления - таков курс, заданный Декларацией независимости", — заявил эксперт.