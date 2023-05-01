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Химик: Один грамм нихония дороже всей Земли

Химик: Один грамм нихония дороже всей Земли
фото : Shutterstock/FOTODOM

Ученые нашли способ создать вещество, один грамм которого дороже всей планеты Земля, заявил автор книг по химии Максим Биловицкий, передаёт mir24

Нихоний – 113-й элемент в периодической системе химических элементов Менделеева. Данное вещество не встречается на планете, а получить его можно только из кальция-48 с помощью ускорителя частиц.Чтобы создать нихоний, нужно разогнать ионы карбоната кальция-48, один грамм которого стоит 250 тысяч евро, до 10% скорости света (около 30 километров в секунду). После столкновения этих ионов с фольгой получится 115-й элемент таблицы Менделеева – московий.

«С вероятностью в 0,0000000000000000000000000001% (десять в минус 28-й степени) при альфа-распаде московия образуется нихоний. Точнее, небольшое количество атомов этого крайне радиоактивного вещества, распадающегося за микросекунды», – сказал Биловицкий в беседе с Пятым каналом.

По его словам, один грамм нихония оценивается в 157 секстиллионов долларов. Это дороже планеты Земля со всеми ее природными богатствами. Однако продать такое вещество некому, потому что никто не сможет предложить указанную сумму.
  • Сегодня, 16:43
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