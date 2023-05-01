В первом квартале текущего года таможенными органами Приднестровья было выявлено 278 фактов нарушений таможенных правил (НТП). Это почти на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выросло и количество нарушений законодательства, сопряженных с недекларированием товаров, сообщает пресс-служба ГТК ПМР
Факты умышленного снижения веса и количества декларируемых товаров по-прежнему имеют место. Они периодически фиксируются на всех пунктах пропуска. Цель нарушителей очевидна – попытка снизить размеры таможенных платежей.
Среди «лидеров» по НТП – декларанты песчано-гравийной смеси, осуществляющие ее вывоз из Приднестровья в сопредельное государство через таможенный пункт пропуска «Дубоссарский мост». Так, в марте должностными лицами таможенных органов ПМР была пресечена попытка вывоза из республики незадекларированной смеси в количестве 12 260 кг, а в первую декаду мая – еще 7 280 кг. В обоих случаях недекларирование грузов было установлено в ходе таможенного контроля при фактическом взвешивании.
Весовое оборудование входит в обязательный перечень инструментов при осуществлении таможенного досмотра. На данном пункте пропуска функционирует стационарный весовой комплекс, предназначенный для взвешивания автомобилей с грузом до 60 тонн. Это точное оборудование, позволяющее таможенникам определить объемы перемещаемых грузов и соответствие их тем данным, которые указаны в декларации и сопроводительных документах.
Особенно важны весовые данные при проведении таможенного контроля товаров, вывозимых за пределы Приднестровской Молдавской Республики и входящих в группы риска, в том числе зерна, семян подсолнечника, древесины, нерудных полезных ископаемых.
Количественное соответствие товаров, заявленных декларантом, должностные лица таможенных органов проверяют в обязательном порядке. Для этого даже не всегда нужны средства таможенного контроля, достаточно наблюдательности и математики. Именно таким образом инспектор постовой службы ТПП «Дубоссарский мост» выявил факт недекларирования товара «оливки в ассортименте». Из 80 кг оливок в банках предприниматель задекларировал только 40 кг.
Подобные попытки декларантов сэкономить на таможенном оформлении, как правило, оборачиваются административными взысканиями.
Таможенные органы ПМР напоминают гражданам о том, что согласно ст. 16.4 Кодекса об административных правонарушениях ПМР за недекларирование товаров предусмотрен штраф в размере от 10 до 100% стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения, с конфискацией или без таковой.