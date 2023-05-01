Президент ПМР Вадим Красносельский направил в Верховный Совет в режиме законодательной необходимости законопроект о внесении изменений в республиканский бюджет на 2023 год.
В документе содержится предложение о выделении дополнительных ассигнований в сумме 25 миллионов рублей на первый этап строительства третьей очереди полигона твердых бытовых отходов в селе Малаешты Григориопольского района.
Ранее проблему полигона ТБО в Малаештах, где складируется мусор из Тирасполя, обсуждали на совещании у Президента. На сегодняшний день полигон переполнен, высота уплотненных отходов значительно превышает нормативный показатель. Проект строительства третьей очереди полигона уже разработан. Нужно финансирование.
Площадь объекта – 4,35 гектара. Его вводили в эксплуатацию поэтапно, увеличивая территорию. Изначально вторая очередь предполагала использование полигона в 2016-2020 годах. Запуск в 2017-м сортировочной линии позволил заметно увеличить период эффективного использования. Но на сегодняшний день полигон переполнен, высота уплотненных отходов значительно превышает нормативный показатель.