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Минздрав подписал соглашение о сотрудничестве с профсоюзами отрасли

Минздрав подписал соглашение о сотрудничестве с профсоюзами отрасли
фото: minzdrav.gospmr

Министерство здравоохранения ПМР и Республиканское отраслевое объединение профсоюза работников здравоохранения подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба Минздрава.

Договор касается взаимодействия по следующим направлениям:

социально-трудовые и экономические отношения;

оплата труда;

условия и охрана труда;

режим труда и отдыха;

содействие занятости;

социальные льготы и гарантии развития социального партнёрства на 2023 - 2025 годы.

Со стороны Министерства здравоохранения в подписании документа участвовала министр Кристина Албул, от профсоюзов - председатель объединения Наталья Миронова.

«С профсоюзными организациями мы очень тесно сотрудничаем на протяжении долгих лет. Встречаемся, обсуждаем наиболее важные и острые вопросы, которые затрагивают проблемы работников отрасли. Взаимодействие всегда проходит в конструктивном русле. Теперь наше сотрудничество будет закреплено в нормативном документе», - отметила Кристина Албул.
  • Сегодня, 17:24
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