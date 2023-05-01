Министерство здравоохранения ПМР и Республиканское отраслевое объединение профсоюза работников здравоохранения подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба Минздрава.
Договор касается взаимодействия по следующим направлениям:
социально-трудовые и экономические отношения;
оплата труда;
условия и охрана труда;
режим труда и отдыха;
содействие занятости;
социальные льготы и гарантии развития социального партнёрства на 2023 - 2025 годы.
Со стороны Министерства здравоохранения в подписании документа участвовала министр Кристина Албул, от профсоюзов - председатель объединения Наталья Миронова.
«С профсоюзными организациями мы очень тесно сотрудничаем на протяжении долгих лет. Встречаемся, обсуждаем наиболее важные и острые вопросы, которые затрагивают проблемы работников отрасли. Взаимодействие всегда проходит в конструктивном русле. Теперь наше сотрудничество будет закреплено в нормативном документе», - отметила Кристина Албул.