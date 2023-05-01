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В России приняли закон об изъятии загранпаспортов

В России приняли закон об изъятии загранпаспортов
фото : duma.gov.ru

Депутаты нижней палаты парламента во вторник, 23 мая, приняли в третьем заключительном чтении поправки в закон, согласно которому граждане России, которым ограничен выезд за пределы РФ, призванные на военную или альтернативную службу россияне, будут обязаны сдать свой заграничный паспорта в выдавшее его ведомство, сообщает argumenti.ru со ссылкой на сайт Госдумы РФ

Загранпаспорт следует передать в течение пяти рабочих дней со дня информирования гражданина о решении об ограничении права на выезд за границу.

Находиться на хранении документ будет «до истечения срока этого временного ограничения либо истечения срока его действия». Это касается и бывших сотрудников ФСБ.

В принятом Государственной Думой законе «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в РФ» также имеется единый перечень оснований признания недействительности заграничных паспортов, в том числе служебных и дипломатических.

В сообщении на сайте нижней палаты парламента говорится, что недействительными будут признаваться дипломатические или служебные паспорта, которые их владельцами не вернули после возвращения из командировки. Паспорта имеющих доступ к гостайне россиян, которым выезд за границу ограничен, но они не передали документы в уполномоченные организации, также будут признаваться недействительными.

Теперь поправки должен одобрить Совет Федерации, после чего они отправятся на подпись президенту. Вступят в силу изменения через 180 дней после официального опубликования.
  • Сегодня, 17:41
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