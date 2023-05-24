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Бразилия призвала отказаться от доллара и создать единую валюту БРИКС

Бразилия призвала отказаться от доллара и создать единую валюту БРИКС

Бразилия выступает за создание единой валюты БРИКС (межгосударственное объединение, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в качестве замены американскому доллару. Об этом 22 мая сообщил обозреватель AgoraVox Александр Лемуан, передаёт iz.ru

Он выделил два основных фактора, побуждающих к поиску альтернативных решений для межгосударственных расчетов: присоединение к БРИКС новых стран и агрессивная экономическая политика Вашингтона.

«Расширение круга участников многостороннего сотрудничества усложняет поиск компромиссов при использовании национальных валют. А использование доллара становится нежелательным из-за ужесточения санкционной политики США в отношении двух основных стран БРИКС — России и Китая», — отметил автор публикации.

Кроме того, зависимость от доллара чревата негативными последствиями на фоне попыток США аккумулировать долларовую ликвидность за пределами страны, добавил Лемуан.

Помимо Бразилии, инициативу о введении общей валюты активно поддерживает ЮАР.

Между тем 23 мая финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Сергей Чеврычкин рассказал «Известиям», что считает удачным предложение «Росконгресса» сделать Новый банк развития альтернативой Международному валютному фонду (МВФ) для стран БРИКС.

Ранее, 6 апреля, директор управления продаж и клиентского обслуживания инвестиционной компании Fontvielle Руслан Спинка выразил мнение, что вероятность постепенного отказа стран БРИКС от доллара во внешнеторговой деятельности очень высокая. Альтернативой доллару во внешнеторговой деятельности стран союза может быть в первую очередь юань, уточнил он.

До этого, 28 февраля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с «Известиями» отметил, что в мире идет процесс дедолларизации, страны стали «больше опираться на свои национальные валюты».
  • Сегодня, 08:29
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