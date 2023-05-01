Производители Молдовы, а также Польши, Румынии, Словакии и Венгрии провели акцию протеста в Брюсселе и потребовали от ЕК компенсации после обвала цен на зерновые и масличные культуры из-за наплыва дешевой украинской продукции.
Согласно пресс-релизу Ассоциации Forța Fermierilor, молдавские фермеры обратили внимание чиновников ЕС на то, что они не получают европейских субсидий, как фермеры стран блока ЕС, и поэтому "последствия резкого падения цен на зерно и масличные гораздо болезненнее для отрасли" в Молдове, передает noi.md со ссылкой на europalibera.org
Forța Fermierilor считает, что риск вторжения украинской сельскохозяйственной продукции на молдавский рынок остается высоким, учитывая, что правительство не ограничило импорт зерновых и масличных культур из Украины.
Производители призвали ЕС предоставить Молдове специальные фонды, из которых можно будет выплачивать компенсации фермерам, выращивающим зерно.
"В противном случае банкротство для большинства микро-, малых и средних производителей неминуемо, что крайне негативно скажется на социально-экономическом развитии сельских районов и ускорит отток населения", - говорится в заявлении ассоциации.
Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности и Таможенная служба каждые два дня отслеживают количество украинского зерна, поступающего в Молдову, на прошлой неделе объем составил два грузовика.
Первоначально министерство предложило запретить импорт украинского зерна и масличных по примеру некоторых стран ЕС, утверждая, что эта мера необходима для помощи молдавским фермерам, пострадавшим от поставок из Украины. После того как киевские власти предупредили, что в ответ запретят всю молдавскую продукцию, Кишинев отказался от этой инициативы, заявив, что влияние запрета на импорт украинского зерна будет незначительным.
Ассоциация Forța Fermierilor призвала власти компенсировать производственные затраты, ограничить импорт украинского зерна, разрешить экспорт только молдавской сельскохозяйственной продукции через Джурджулештский порт до конца года и выплатить прошлогоднюю задолженность по субсидиям до 1 августа. Производители заявили, что проведут массовую акцию протеста 7 июня, если эти требования не будут выполнены до 3 июня.