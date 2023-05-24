Национальная полиция Украины проверит данные о возможных уголовных правонарушениях по финансированию партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», сообщило Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК ), передаёт eadaily.com
«НАПК направило вывод о совершенном уголовном правонарушении в Национальную полицию Украины для внесения сведений в Единый государственный реестр досудебных расследований относительно уголовного проступка и проведения досудебного расследования», — говорится в заявлении.
По данным агентства, три физлица перевели средства на счет партии на сумму в 2 896 000 гривен (78,4 тысячи долларов), при этом они не имели необходимых доходов для внесения таких взносов.
Как отметили в НАПК, эти люди «на самом деле только распоряжались средствами третьих лиц, намеревавшихся сохранить анонимность финансирования партии».
Украинское законодательство запрещает делать взносы политическим партиям анонимным лицам или под псевдонимом. За это грозит штраф от 100 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо ограничение свободы на тот же срок с лишением права занимать некоторые должности или заниматься определенной деятельностью в течение пяти лет, пояснили в ведомстве.