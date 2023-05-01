Количество мест в Приднестровском госуниверситете для будущих педагогов будет увеличено. Соответствующие изменения внесены кабинетом министров в норматив «О контрольных цифрах приёма абитуриентов в государственные организации профессионального образования ПМР на 2023-2024 учебный год».
«Добавление бюджетных мест и мест с возмещением затрат на обучение позволят решить проблему с дефицитом кадров в образовательных учреждениях республики», - пояснили в Министерстве просвещения Приднестровья, сообщает NewsPMR.Com
Планируется перераспределение с двумя профильными подготовками.
Вместо направлений «Физика», «Математика», «Химия», «Биология», «География» направят на подготовку по направлениям: «Химия и биология», «Биология и География», «Математика и физика», «Математика и информатика».
На каждый из профилей выделят десять бюджетных мест и пять – с возмещением затрат.
Аналогичное количество и распределение мест предложено для подготовки по профилю «География и биология».
Также предложено перенести с очной формы обучения на очно-заочную:
- по направлению подготовки «Специальное дефектологическое образование» – 10 бюджетных мест и 5 мест с возмещением затрат на обучение; - по направлениям подготовки «Менеджмент», профиль «Менеджмент организации» – 15 мест на обучение с возмещением затрат; - по направлениям подготовки «Менеджмент», профиль «Финансовый менеджмент» – 15 мест на обучение с возмещением затрат.
Кроме того:
- добавят 20 мест с возмещением затрат по специальности «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» по заочной форме в Каменском политехническом техникуме; - в Тираспольском аграрно-техническом колледже, исходя из потребности, профессиональная подготовка по профессии «Садово-парковое и ландшафтное строительство» будет заменена на профессию «Машинист экскаватора».
По словам главы приднестровского правительства, преподавание сразу по нескольким дисциплинам –правильный подход.
«Мы тогда получим на всем протяжении образовательного процесса законные и обоснованные подходы. В будущем оно приведет, в любом случае, к экономии», - подытожил Александр Розенберг.
Согласно принятым нормам, в новом учебном году на обучение по программам начального, среднего и высшего профобразования выделено более 3,5 тысяч бюджетных мест, еще 3,4 тысячи – места с возмещением затрат на обучение.
При этом 29 специальностей и профессий в сфере среднего профобразования были исключены из-за невостребованности на рынке труда.
Взамен введены 23 профессии, включая 10 новых, по которым раньше кадры не готовили.