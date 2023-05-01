Dnestr.TV

 
0

Новые подходы в обучении

Новые подходы в обучении

Количество мест в Приднестровском госуниверситете для будущих педагогов будет увеличено. Соответствующие изменения внесены кабинетом министров в норматив «О контрольных цифрах приёма абитуриентов в государственные организации профессионального образования ПМР на 2023-2024 учебный год».

«Добавление бюджетных мест и мест с возмещением затрат на обучение позволят решить проблему с дефицитом кадров в образовательных учреждениях республики», - пояснили в Министерстве просвещения Приднестровья, сообщает NewsPMR.Com

Планируется перераспределение с двумя профильными подготовками.

Вместо направлений «Физика», «Математика», «Химия», «Биология», «География» направят на подготовку по направлениям: «Химия и биология», «Биология и География», «Математика и физика», «Математика и информатика».

На каждый из профилей выделят десять бюджетных мест и пять – с возмещением затрат.

Аналогичное количество и распределение мест предложено для подготовки по профилю «География и биология».

Также предложено перенести с очной формы обучения на очно-заочную:

- по направлению подготовки «Специальное дефектологическое образование» – 10 бюджетных мест и 5 мест с возмещением затрат на обучение;
- по направлениям подготовки «Менеджмент», профиль «Менеджмент организации» – 15 мест на обучение с возмещением затрат;
- по направлениям подготовки «Менеджмент», профиль «Финансовый менеджмент» – 15 мест на обучение с возмещением затрат.

Кроме того:

- добавят 20 мест с возмещением затрат по специальности «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» по заочной форме в Каменском политехническом техникуме;
- в Тираспольском аграрно-техническом колледже, исходя из потребности, профессиональная подготовка по профессии «Садово-парковое и ландшафтное строительство» будет заменена на профессию «Машинист экскаватора».

По словам главы приднестровского правительства, преподавание сразу по нескольким дисциплинам –правильный подход.

«Мы тогда получим на всем протяжении образовательного процесса законные и обоснованные подходы. В будущем оно приведет, в любом случае, к экономии», - подытожил Александр Розенберг.

Согласно принятым нормам, в новом учебном году на обучение по программам начального, среднего и высшего профобразования выделено более 3,5 тысяч бюджетных мест, еще 3,4 тысячи – места с возмещением затрат на обучение.

При этом 29 специальностей и профессий в сфере среднего профобразования были исключены из-за невостребованности на рынке труда.

Взамен введены 23 профессии, включая 10 новых, по которым раньше кадры не готовили.

  • Сегодня, 09:13
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • МУП"Бендерырынокторг" приглашает к сотрудничеству
  • Николай Басков, Филипп Киркоров и Стас Михайлов исполни ...
  • 9 мая Вадим Красносельский дал интервью журналистам (ви ...
  • В Тирасполе отпраздновали День Победы
  • На еврейском кладбище в Бендерах прошёл памятный митинг
  • Из-за неисправности старого телевизора погиб человек
  • Приднестровье празднует День Великой Победы
  • ЧВК «Вагнер» скоро перестанет существовать — Пригожин
  • Вадим Красносельский прокомментировал обстановку вокруг ...
  • Fly One переводит свои самолеты в Румынию - риск безопа ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • МУП"Бендерырынокторг" приглашает к сотрудничеству
  • Николай Басков, Филипп Киркоров и Стас Михайлов исполни ...
  • 9 мая Вадим Красносельский дал интервью журналистам (ви ...
  • В Тирасполе отпраздновали День Победы
  • На еврейском кладбище в Бендерах прошёл памятный митинг
  • Из-за неисправности старого телевизора погиб человек
  • Приднестровье празднует День Великой Победы
  • ЧВК «Вагнер» скоро перестанет существовать — Пригожин
  • Вадим Красносельский прокомментировал обстановку вокруг ...
  • Fly One переводит свои самолеты в Румынию - риск безопа ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна