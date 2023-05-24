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ВОЗ не исключает угрозу новой пандемии

ВОЗ не исключает угрозу новой пандемии
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения. Архивное фото FABRICE COFFRINI

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил об угрозе возникновения новой смертельной пандемии, которая может оказаться намного более опасной по сравнению с COVID-19. Об этом он сообщил на ежегодной ассамблее ВОЗ в Женеве, сообщает vedomosti.ru

«Угроза появления другого варианта [COVID], способного привести к новым вспышкам болезни и смертей, остается. Также остается угроза появления нового патогена с еще более смертоносным потенциалом», — сказал Гебрейесус (цит. по «РИА Новости»).

В связи с этим глава ВОЗ призвал весь мир быть готовым в будущем дать этой угрозе коллективный ответ. По информации Reuters, в мае 2024 г. страны — члены ВОЗ должны будут принять новые правила борьбы с пандемиями, которые направлены на «укрепление мировой защиты от новых патогенов».

В начале мая ВОЗ отменила статус глобальной пандемии COVID-19, который был объявлен в 2020 г. За прошедшее время, по оценкам организации, от коронавируса погибли около 20 млн человек, тогда как официальное число смертей – около 7 млн человек.
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