Dnestr.TV

 
0

Климатологи вычислили дату, когда Арктика перестанет замерзать летом

Климатологи вычислили дату, когда Арктика перестанет замерзать летом
фото: www.freepik.com

Первое лето в Арктике с водами, свободными ото льда, должно наступить примерно в 2050 году. Об этом сообщили в Колумбийском университете, пишет gazeta.ru

В 1985 году ученые обнаружили формирующуюся над Антарктидой дыру в озоновом слое, из-за которой усиливалось влияние на климат ультрафиолетового излучения. Поэтому в 1987 году был подписан Монреальский протокол по защите озонового слоя, к которому присоединились почти все страны мира.

Лоренцо Полвани и его коллеги провели анализ принятых тогда мер и пришли к выводу, что они позволили отсрочить наступление «Арктического лета безо льда» примерно на 15 лет. «Первое арктическое лето безо льда — когда Северный Ледовитый океан останется практически свободным от морского льда — станет важной вехой в процессе изменения климата, и наши выводы [о его наступлении] стали для нас неожиданностью», — сообщают авторы.

Согласно более старым климатическим прогнозам, впервые такое лето должно было наступить в районе 2035 года. Обновленные модели показывают, что теперь речь идет о 2050 годе, и эти изменения связаны, в первую очередь, с Монреальским протоколом. Расчеты показывают, что если бы он не был принят, расчетная глобальная средняя температура поверхности была бы примерно на 0,5 градусов выше, а арктическая полярная шапка стала бы теплее на 1 градус к 2050 году.

Это связано с тем, что озоноразрушающие вещества, вроде фреона и четыреххлористого углерода, одновременно с этим являются и парниковыми газами. Теперь, когда государства существенно сократили их выбросы, скорость глобального потепления также уменьшилась. По мнению авторов, это доказывает, что климатическая политика может иметь эффект в течение жизни одного поколения.
  • Сегодня, 15:56
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • МУП"Бендерырынокторг" приглашает к сотрудничеству
  • Николай Басков, Филипп Киркоров и Стас Михайлов исполни ...
  • 9 мая Вадим Красносельский дал интервью журналистам (ви ...
  • В Тирасполе отпраздновали День Победы
  • На еврейском кладбище в Бендерах прошёл памятный митинг
  • Из-за неисправности старого телевизора погиб человек
  • Приднестровье празднует День Великой Победы
  • ЧВК «Вагнер» скоро перестанет существовать — Пригожин
  • Вадим Красносельский прокомментировал обстановку вокруг ...
  • Fly One переводит свои самолеты в Румынию - риск безопа ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • МУП"Бендерырынокторг" приглашает к сотрудничеству
  • Николай Басков, Филипп Киркоров и Стас Михайлов исполни ...
  • 9 мая Вадим Красносельский дал интервью журналистам (ви ...
  • В Тирасполе отпраздновали День Победы
  • На еврейском кладбище в Бендерах прошёл памятный митинг
  • Из-за неисправности старого телевизора погиб человек
  • Приднестровье празднует День Великой Победы
  • ЧВК «Вагнер» скоро перестанет существовать — Пригожин
  • Вадим Красносельский прокомментировал обстановку вокруг ...
  • Fly One переводит свои самолеты в Румынию - риск безопа ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна