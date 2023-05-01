Обращение Молодежного парламента в адрес Верховного Совета было поддержано Председателем парламента Александром Коршуновым. Он выступил автором законопроекта, который был представлен на пленарном заседании депутатскому корпусу, сообщает парламентская пресс-служба
В законе о республиканском бюджете на 2023 год определение «молодая семья» предлагается привести в соответствии с определением, установленным законом «О государственной поддержке молодых семей по приобретению жилья».
Так в законе о ресбюджете «молодая семья» понимается как «семья в первые 5 лет после заключения брака, при условии, что брак заключается супругами впервые и хотя бы один из них не достиг возраста 36 лет». При этом законы «О государственной поддержке молодых семей по приобретению жилья» и «О государственной молодежной политике» устанавливают: молодая семья – это семья в первые 5 лет после заключения брака (в случае рождения детей – без ограничения продолжительности брака) при условии, что хотя бы один из супругов не достиг 36-летнего возраста, а также неполная семья, состоящая из родителя, не достигшего 36-летнего возраста, и несовершеннолетнего ребенка.
«Законодательная инициатива сгенерирована Молодежным Парламентом. Юристы, депутаты и я, в том числе, посчитали, что законодательная инициатива имеет право на жизнь. И цель инициативы – привести понятийный аппарат о понятии «молодая семья» закона о республиканском бюджете в соответствии с законом о республиканской поддержке молодых семей по приобретению жилья. Речь идет о выделении кредитов с минимальной процентной ставкой по кредиту. Затрат законопроект не потребует, так как лимиты по данному направлению утверждены ранее», - пояснил автор законопроекта, Председатель Верховного Совета Александр Коршунов.
Законопроект был поддержан парламентом в первом чтении. Председатель Комитета по социальной политике Сергей Чебан предложил включить законопроект для рассмотрения во втором чтении в повестку следующего пленарного заседания для скорейшего принятия и реализации на местном уровне.
Согласно законодательству, молодым семьям предоставляются бюджетные кредиты на срок до 5 лет под 1 % годовых на приобретение строительных материалов, произведенных на территории ПМР, для строительства домовладений, а также на приобретение жилья.