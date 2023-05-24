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МИД России заявил, что Москва не вмешивается во внутренние дела Кишинева

МИД России заявил, что Москва не вмешивается во внутренние дела Кишинева

Россия не вмешивается во внутренние дела других государств, включая Республику Молдова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду, 24 мая, сообщает sputniknews

"В отличие от стран Запада, Россия не вмешивается во внутренние дела других государств, включая и Республику Молдова", - сказала Захарова в ходе брифинга.

"Рекомендуем евроинтегратарам в Кишиневе прекратить оправдывать собственные неудачи некой российской пропагандой, некой гибридной войной со стороны России, не бравировать от бессилия пустыми заявлениями о готовности, как они говорят, арестовать по ордеру Международного уголовного суда руководство Российской Федерации в случае приезда в Молдову. Не надо всего этого делать. Это просто неуважение к народу Молдовы – так ему объяснять собственные провалы", – отметила Захарова.

По ее словам, Москва выражает уверенность, "что в интересах Молдовы, ее граждан – нормализация связей с нашей страной, сохранение имеющихся преимуществ от участия в СНГ".

"Мы призываем молдавское руководство учитывать весь спектр мнений жителей страны, избегать действий, ведущих к политической поляризации, искусственной дестабилизации общественной жизни республики", – отметила Захарова.

Генсек СНГ надеется, что Молдова останется в составе Содружества

Генсек СНГ Сергей Лебедев выразил надежду, что Молдова останется в составе Содружества, сообщает РИА Новости.

В понедельник спикер парламента Молдовы Игорь Гросу обратился к правительству с просьбой инициировать процедуру выхода страны из соглашения о Межпарламентской ассамблее СНГ.

"Со стороны некоторых политиков уже давно звучат заявления о желании выйти из СНГ. Трезвомыслящие люди в Молдове понимают, что этот выход обернется в первую очередь против самой Молдовы, против народа Молдовы", – сказал Лебедев журналистам.

Он также отметил, что связи Молдовы с другими странами СНГ тесны, и республика предполагает пока остаться во многих соглашениях в рамках Содружества, потому что выход из этих соглашений будет большим ударом для экономики и гуманитарных связей.

"Мы очень надеемся, что трезвомыслящие политики и государственные деятели Молдавии сохранят членство Молдавии в Содружестве", – заявил он, добавив, что выход из СНГ "обернется крайне негативными последствиями" для Кишинева.

  • Сегодня, 16:21
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