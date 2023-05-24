Россия не вмешивается во внутренние дела других государств, включая Республику Молдова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду, 24 мая, сообщает sputniknews
"В отличие от стран Запада, Россия не вмешивается во внутренние дела других государств, включая и Республику Молдова", - сказала Захарова в ходе брифинга.
"Рекомендуем евроинтегратарам в Кишиневе прекратить оправдывать собственные неудачи некой российской пропагандой, некой гибридной войной со стороны России, не бравировать от бессилия пустыми заявлениями о готовности, как они говорят, арестовать по ордеру Международного уголовного суда руководство Российской Федерации в случае приезда в Молдову. Не надо всего этого делать. Это просто неуважение к народу Молдовы – так ему объяснять собственные провалы", – отметила Захарова.
По ее словам, Москва выражает уверенность, "что в интересах Молдовы, ее граждан – нормализация связей с нашей страной, сохранение имеющихся преимуществ от участия в СНГ".
"Мы призываем молдавское руководство учитывать весь спектр мнений жителей страны, избегать действий, ведущих к политической поляризации, искусственной дестабилизации общественной жизни республики", – отметила Захарова.
Генсек СНГ надеется, что Молдова останется в составе Содружества
Генсек СНГ Сергей Лебедев выразил надежду, что Молдова останется в составе Содружества, сообщает РИА Новости.
В понедельник спикер парламента Молдовы Игорь Гросу обратился к правительству с просьбой инициировать процедуру выхода страны из соглашения о Межпарламентской ассамблее СНГ.
"Со стороны некоторых политиков уже давно звучат заявления о желании выйти из СНГ. Трезвомыслящие люди в Молдове понимают, что этот выход обернется в первую очередь против самой Молдовы, против народа Молдовы", – сказал Лебедев журналистам.
Он также отметил, что связи Молдовы с другими странами СНГ тесны, и республика предполагает пока остаться во многих соглашениях в рамках Содружества, потому что выход из этих соглашений будет большим ударом для экономики и гуманитарных связей.
"Мы очень надеемся, что трезвомыслящие политики и государственные деятели Молдавии сохранят членство Молдавии в Содружестве", – заявил он, добавив, что выход из СНГ "обернется крайне негативными последствиями" для Кишинева.